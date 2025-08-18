Propunerea controversată

Politicieni și personalități publice din Ucraina au respins ferm ideea de a preda Rusiei teritorii neocupate. Ei susțin că țara nu a fost învinsă și nu ar trebui forțată să se predea.

Donald Trump ar fi declarat liderilor europeni că un acord de pace ar putea fi negociat dacă președintele Volodimir Zelenski ar accepta să cedeze zonele din Donbas neocupate de ruși.

Halyna Yanchenko, membră independentă a parlamentului ucrainean, a calificat propunerea drept „absurdă” . Ea a declarat: „Sugestia ca Ucraina să cedeze pur și simplu noi teritorii fără luptă – doar pentru că Putin vrea asta – este absurdă încă de la început” .

Impactul asupra populației

Estimările oficiale arată că 255.000 de persoane locuiesc încă în zona neocupată din Donețk. Înainte de invazie, populația totală era de 1,9 milioane.

Yanchenko a subliniat: „Așadar, când cineva aduce în discuție ideea de „schimb de teritorii” , trebuie să înțelegem că, în practică, este vorba de un schimb de oameni”.

Serhii Kupavykh, originar din Kramatorsk, consideră că cedarea regiunii ar însemna „o înfrângere în război, care va duce la o divizare a societății”.

El a adăugat că președintele Zelenski „nu are dreptul să rezolve astfel de probleme în mod unilateral» și că renunțarea la teritoriu ar reprezenta „sinuciderea politică a întregului guvern”.

Ridiculizarea summitului

Pe internet au circulat caricaturi și meme-uri care ironizau tratamentul acordat lui Putin la summit. Serhii Sternenko, un activist ucrainean, a descris imaginile ca fiind „dezonorante” .

Maksym Palenko, caricaturist, a realizat un desen în care Trump apărea cu cravata transformată într-un covor pe care stătea Putin râzând.

Oleksiy Goncharenko, deputat al partidului de opoziție Solidaritatea Europeană, a declarat: „Nu merităm să ne predăm și nu suntem în poziția de a ne preda. Această parte a Donețkului este o fortăreață, iar Putin a încercat fără succes să o cucerească timp de 11 ani. Acum vrea să o cucerească prin trucuri și manevre diplomatice.”

Goncharenko a avertizat că oferta lui Putin de a îngheța conflictul în alte regiuni în schimbul Donețkului este concepută pentru a provoca diviziuni în Ucraina și în străinătate.

Importanța strategică a regiunii

Zelenski a subliniat recent că zona Kramatorsk protejează efectiv centrul țării. El a avertizat că nu există garanții că predarea ei ar preveni un nou război.

Armata rusă s-a confruntat cu dificultăți în cucerirea centrelor urbane, iar zona Kramatorsk este considerată una dintre cele mai bine apărate din Ucraina.

Sevgil Musaieva, redactor-șef la Ukrainian Pravda, a avertizat împotriva acceptării unei înfrângeri politice sau morale. Ea a declarat: „Suntem obligați să ne comportăm ca și cum ar trebui să recunoaștem înfrângerea. Nu militară, ci politică. Nu o predare a armelor, ci o predare a gândirii”.

Musaieva a subliniat importanța păstrării memoriei atrocităților comise: „Nu avem dreptul să uităm Bucha, Izium, Mariupol. Nu avem dreptul să uităm tortura, gropile comune, copiii uciși și răpiți de Rusia”.

Oleksii Kovzhun, vlogger popular din Kiev, a explicat că președintele Zelenski nu ar putea ceda legal Donețkul fără un referendum. El a adăugat: „Ucrainenii nu vor permite acest lucru” .

