„M-a pufnit râsul amintindu-mi calculele pesediste: aa, nu, că stăm în opoziție și să vezi cum o să creștem, să vei ce ne înălțăm, cât Iohannis ne facem.

Cu Orlando? Oo, da, cu Mârlando dezlegat și lăsat slobod prin curte, o să creșteți până la genunchiul lui Emil Boc.

Oamenii ăștia chiar nu înțeleg cât au pierdut prin aroganță, prin atitudinea sfidătoare la adresa oamenilor, a logicii și a bunului simț?

Deci, cu Orlando? Copilul pe care nu l-au avut un măscărici cu o toaletă publică, iar bunici i-ar fi fost un megafon și groapa de gunoi de la Glina”, spune Dragoș Pătraru.

Dragoș Pătraru amintește și de Gabriela Firea, pe care o consideră o altă piedică în planul PSD de a câștiga alegători.

„Greu de crezut că un primar de capitală, în 2020, într-o țară UE, mai are impresia că ceea ce dă comunității dă de la el. Că orașul, cumva, naiba știe cum, e al lui pentru o perioadă de 4 ani sau cât durează mandatul. Doar așa o auzi pe Firea: Am dat, am făcut, sau, mai agresiv: V-am dat, V-am făcut… nerecunoscătorilor!”, consideră realizatorul.

