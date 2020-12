Cătălin Denciu, internat de o lună în spitalul militar din capitala Belgiei, a fost detubat pe 12 decembrie, însă rămâne internat la Terapie Intensivă.

El este încă la Terapie Intensivă. Atunci când un pacient este la Terapie Intensivă există întotdeauna un risc. Dar lucrurile merg într-un sens bun, așa că noi avem speranțe că totul va reveni la normal și doctorul Denciu va putea pleca acasă pe picioarele sale cât mai curând cu putință. Doctorul Soete Olivier, anestezist terapie intensivă:

Potrivit medicului Soete Olivier, „totul depinde de profunzimea rănilor și de suprafața afectată. Dacă rănile sunt profunde pacientul trebuie operat de mai multe ori chiar, așa că durează mult, pentru că nu putem să-l operăm în fiecare zi. Ar fi foarte periculos”.

„După ce încheiem acest proces, când toate rănile sunt închise, după ce toate operațiile se încheie cu succes, pacientul are nevoie de multă recuperare, are nevoie de fizioterapie, iar apoi acest pacient trebuie să fie ținut sub observație ani la rând pentru a vedea cum evoluează cicatricile”, mai spune medicul Soete Olivier.

Soția lui Cătălin Denciu le-a mulţumit tuturor celor care i-au ajutat în această perioadă. „Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat, care s-au gândit la durerea prin care trecem și care ne-au respectat intimitatea, care au aprins o lumânare și au transmis un gând bun soțului meu”, a declarat Alina Denciu, soția medicului-erou.

„Faptul că pot să fiu alături de el, că pot să îl văd, că pot comunica ușor cu el mă ajută foarte mult și cred că și pe el îl ajută prezența mea aici. Cu pași mici, cum este în toate aceste cazuri, ne vom apropia de un final fericit. Am credința aceasta. De la Dumnezeu a venit această putere și din energiile pozitive ale oamenilor și bineînțeles și din partea familiei. Copiii ne-au susținut mai mult decât aș fi crezut că pot fi în stare niște copii”, a mai spus Alina Denciu.

