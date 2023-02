Stațiunea arădeană Moneasa, de două zile fără iluminat public, după ce primăria nu a plătit factura la energie. Anunțul ENEL

Iustin Cionca (PNL), preşedintele CJ Arad, a anunțat vineri, 10 februarie, că „ENEL a tăiat curentul la Moneasa, pentru că Primăria nu a plătit facturile. Vă reamintesc: Consiliul Judeţean a cerut să preia staţiunea, să o repunem pe picioare, dar am fost refuzaţi. Rezultatul se vede şi nu mă refer doar la bezna care s-a lăsat peste Moneasa”.

Primarul comunei Moneasa, Ioan Herbei, a declarat că furnizorul de electricitate a tăiat iluminatul stradal fără niciun avertisment, pentru facturi pentru care se solicitaseră lămuriri.

„De două zile ne-au lăsat în beznă, pentru facturi neplătite de 32.000 de lei. Noi am cerut lămuri la ENEL pentru aceste diferenţe, dar şi cu privire la preţul de 2,4 lei pe kW/h la care am fost taxaţi, mult peste tarifele plătite de alte administraţii locale. Fără să primim răspuns şi fără un avertisment, ne-au tăiat curentul, deşi am avut și facturi restante de peste 100.000 de lei şi nu au procedat astfel”, a spus edilul.

În opinia primarului PSD, scrie AradOnline, „totul ce se întâmplă este doar o luptă politică” și îi acuză pe cei din opoziție că „și-au început deja campania electorală”.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN TURCIA. Salvatorii români fac eforturi supraomeneşti pentru a scoate ce mai e viu din ruinele Antakyei: „Nimic nu-i prea mult pentru a salva o viaţă”

ENEL spune că a avertizat că va deconecta comuna

Reprezentanții ENEL au precizat: „Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din comuna Moneasa, întreruptă ca urmare a neplății facturilor, va fi reluată, întrucât primăria a plătit astăzi, 10 februarie 2023, suma restantă. ENEL Energie a emis corect facturile în cauză și a informat Primăria cu privire la întârzierile la plată, iar, alături de operatorul de distribuție a energiei electrice din zonă, E-Distribuție Banat, a informat cu privire la deconectare în caz de neplată a acestora”.

Moneasa, supranumită Perla Munţilor Apuseni, este apreciată pentru ape termale bicarbonatate, calcice, magnezice şi sodice, considerate benefice în tratamentul afecţiunilor sistemului nervos central şi periferic, sistemului locomotor, pentru tratarea reumatismului şi a unor afecţiuni ginecologice.

