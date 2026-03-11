Taxe locale și cu 200 % mai mari

Majorările dictate de autorități la nivel local sunt semnificative, unele taxe înregistrând salturi cuprinse între 80% și 200%.

Această mutare va aduce la buget aproximativ 13 miliarde de lei, reprezentând un plus de 3 miliarde de lei comparativ cu anul precedent.

Conform prognozelor, ponderea veniturilor din taxe locale va înregistra o creștere de la 0,5% la 0,6% din Produsul Intern Brut (PIB).

Gaura neagră a facilităților fiscale

Deși aceste măsuri aduc un plus vizibil de lichidități, impactul lor devine minor când este pus în balanță cu banii pe care statul alege să nu îi încaseze.

Mai exact, România pierde venituri potențiale de aproape șase ori mai mari decât sumele atrase prin noile majorări.

Cele mai mari pierderi provin din scutiri de TVA, impozit pe venit și contribuții sociale, iar valoarea totală a acestor facilități este estimată la aproape 75 de miliarde de lei.

Dezechilibru major în raport cu deficitul

Suma necolectată de 75 de miliarde de lei are o greutate uriașă în stabilitatea macroeconomică a țării, reprezentând mai mult de jumătate din deficitul bugetar estimat pentru acest an, care este prognozat la 6,2% din PIB.

Aceste facilități fiscale au fost introduse prin legi adoptate anterior structurării actualului buget. Deși scopul lor inițial a fost legitim – sprijinirea mediului de afaceri și stimularea anumitor sectoare economice cheie –, realitatea actuală arată un contrast puternic.

Astfel, în timp ce statul pune o presiune mai mare pe contribuabilii de rând prin taxe locale majorate, o proporție masivă din veniturile bugetare se pierde prin excepții legislative.