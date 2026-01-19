Suma de 4,8 milioane lei afectează rezultatele financiare ale Transelectrica

Hotărârea arbitrală obligă Transelectrica la plata unor sume semnificative către reclamanţi, incluzând compensaţii pentru revocarea nejustificată, componente variabile de remunerare, dobânzi legale penalizatoare şi actualizări cu rata inflaţiei, precum şi costuri arbitrale.

Conform informaţiilor transmise Bursei de Valori Bucureşti, valoarea brută a compensaţiilor pentru perioada de mandat neexecutată este de 3,79 milioane lei, la care se adaugă 652.266 lei pentru componentele variabile şi cheltuielile procesuale, respectiv 125.901 euro şi 45.011 lei. În total, impactul financiar depăşeşte 4,8 milioane lei, afectând lichidităţile şi rezultatele financiare ale companiei.

Transelectrica, implicată în mai multe dispute juridice

Litigiul face parte dintr-o serie de dispute juridice internaţionale în care Transelectrica a fost implicată în urma deciziilor de revocare din 2021. Alte hotărâri arbitrale au impus, de asemenea, plata unor despăgubiri către foşti directori sau membri ai Consiliului de Supraveghere.

Compania se confruntă cu dificultăţi financiare suplimentare cauzate de aceste litigii

Potrivit Ziarul Financiar, pierderile constante în astfel de procese pun presiune pe guvernanţa corporativă a companiei şi ridică semne de întrebare asupra modului de gestionare a contractelor de mandat în companiile strategice.

Cu o capitalizare de 6,2 miliarde lei, Transelectrica, operatorul reţelei naţionale de transport al energiei electrice, se confruntă cu dificultăţi financiare suplimentare cauzate de aceste litigii, care acumulează deja costuri de ordinul milioanelor de lei. Situaţia generează îngrijorări legate de transparenţa şi eficienţa proceselor interne de administrare.

Transelectrica, paradisul de stat: bonusuri ilegale de 29 de milioane de lei

Libertatea a dezvăluit în luna iulie a anului trecut că Transelectrica a acordat bonusuri și prime nejustificate în valoare de 28,99 milioane de lei în perioada 2020-2022, iar în alte cazuri au acordat diverse sporuri conducerii prin intermediul unor comitete.

Se acorda inclusiv o sumă de 780 de euro pe lună pentru chirie, deși oamenii din conducere aveau locuințe în apropiere, conform raportului Curții de Conturi pe anul 2023, cel mai recent publicat.

Curtea de Conturi mai menționează și că Transelectrica a introdus în contractele de mandat o clauză de neconcurență, remunerată cu echivalentul a 12 indemnizații lunare brute, plătite la data încetării contractului, în condițiile în care Transelectrica este operator unic de transport al sistemului energetic național.

Pe românește: compania are monopol, așa că nu putea să aibă concurență, deci nu trebuia nici clauză de neconcurență.

Indemnizație crescută ilegal

Curtea de Conturi precizează că remunerarea directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere a fost efectuată fără respectarea Ordonanței de Urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă a companiilor de stat.

Mai precis, indemnizația fixă brută pe care o primeau membrii Consiliului de Supravehere a fost majorată ilegal, ulterior numirii acestora, de la 13.976 lei/lună la 15.532 lei/lună. Paguba: 67.000 de lei.

Indemnizația fixă brută lunară a membrilor Directoratului a fost, de asemenea, majorată în mod nelegal, ulterior numirii acestora, respectiv de la 46.567 lei/lună la 55.050 lei/lună. Pierderea: 85.000 de lei.

Angajări pe pile la Transelectrica

În fine, Curtea de Conturi spune negru pe alb că procesul de recrutare și promovare a personalului nu a îndeplinit în totalitate condițiile stabilite în cadrul legal aplicabil, normele și reglementările proprii ale companiei.

„În procesul de recrutare nu a fost respectat principiul transparenței în evaluarea candidaților, în stabilirea unor cerințe de vechime și studii diferite pentru aceeași funcție, în numirea temporară în funcții de conducere a unor persoane angajate sau detașate care nu îndeplineau cerințele din fișa postului”, punctează instituția.

