Statul Washington, unde, potrivit sondajelor, se așteaptă ca democrata Kamala Harris să îl învingă pe republicanul Donald Trump cu ușurință, a fost unul dintre cele două state unde urnele de vot au fost incendiate, la începutul săptămânii.

🚨🇺🇸 WASHINGTON STATE… ONE OF THE BLUEST STATES… ACTIVATES NATIONAL GUARD FOR ELECTION



Washingtons governor has activated National Guard members, citing concerns about possible election-related violence.



Recent ballot box fires, damaging hundreds of ballots in Vancouver,… pic.twitter.com/0bzlVbPEDc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 2, 2024

„Pe baza unor informaţii generale şi specifice, precum şi a îngrijorărilor legate de potenţialul de violenţă sau alte activităţi ilegale asociate alegerilor generale din 2024, doresc să mă asigur că suntem pe deplin pregătiţi să răspundem”, a scris guvernatorul Jay Inslee într-o scrisoare publicată pe site-ul său.

Washington Governor Jay Inslee on Friday activated National Guard troops to be on stand-by in case they are needed during election week, his office announced.



This is a precautionary measure in response to a Homeland Security nationwide warning about threats to election… pic.twitter.com/mvQIGJ0tJZ — Denise (@Likeshesays) November 2, 2024

În acest context, sute de buletine de vot au fost distruse sau deteriorate de un dispozitiv incendiar aflat în cutia de colectare a voturilor din oraşul Vancouver, conform lui Inslee.

