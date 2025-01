Atmosfera e „ca la morgă” la Casa Albă, în ultima zi a lui Joe Biden ca președinte al Statelor Unite: „Una dintre marile tragedii ale politicii americane”

Ce i se reproșează lui Joe Biden

Alegătorii și liderii democrați îi reproșează președintelui că a rămas prea mult timp în funcție și că deciziile sale controversate, precum grațierea fiului său Hunter Biden, au afectat percepția publică asupra mandatului său.

Potrivit unui sondaj CNN, Biden încheie mandatul cu o rată de aprobare de doar 36%, reflectând frustrările publicului cu privire la gestionarea economiei și a politicilor de frontieră.

Decizia sa de a candida pentru un al doilea mandat, în ciuda îngrijorărilor legate de sănătatea sa, a fost considerată de mulți drept un factor care a contribuit la revenirea lui Donald Trump în funcția de președinte.

Joe Biden, supărat pe aliații săi

Relațiile personale și politice ale lui Biden s-au deteriorat semnificativ în ultimele luni, inclusiv cu aliați apropiați precum Barack Obama, Nancy Pelosi și fostul său avocat Bob Bauer.

După cinci decenii în care a ocupat funcții publice, cariera lui Joe Biden se termină fără glorie.

„Povestea lui Joe Biden este una dintre marile tragedii ale politicii americane. Vorbesc serios. Ar trebui să aibă parte de o retragere glorioasă, binemeritată şi foarte apreciată. Şi nu este aşa.Este greu să dai vina pe altcineva în afară de el ”, a declarat James Carville, un vechi strateg politic democrat.

Joe Biden intenționează să scrie o carte pentru a-și prezenta propria versiune a președinției sale.

Deși sondajele din 2023 arătau că democrații nu doreau să candideze din nou, el a continuat cu sprijinul partidului.

În iulie 2024, a fost forțat să se retragă după o dezbatere dezastruoasă cu Donald Trump, ceea ce a evidențiat probleme cognitive.

Retragerea sa i-a lăsat vicepreședintei Kamala Harris doar 107 zile pentru a construi o campanie împotriva lui Trump.

Biden a acordat mai puține interviuri decât predecesorii săi și și-a încheiat mandatul cu un discurs de adio din Biroul Oval, în locul tradiționalei conferințe de presă finale.

Atmosfera „ca la morgă” la Casa Albă

Atmosfera din Casa Albă a fost descrisă drept „ca la morgă”, în timp ce personalul reflectă asupra moștenirii lăsate de președinte.

În discursul său de adio, Biden a evidențiat realizările legislative și eforturile diplomatice, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei și acordul de încetare a focului între Israel și Hamas.

Cu toate acestea, criticii susțin că aceste realizări au fost umbrite de controversele politice și familiale.

Mai mult, președintele are impresia că victoriile sale nu sunt apreciate de americani.

„Este total abătut şi oamenii din jurul său la fel, la rândul lor”, a declarat o altă persoană apropiată preşedintelui.

Alți oficiali spun că personalul își ascunde emoțiile până pe 20 ianuarie, când Donald Trump, președintele ales al SUA, va prelua mandatul.

„Este greu să reflectăm, este greu să ne dăm seama că am terminat aici – până când nu am terminat şi nu am ieşit pe porţi cu lucrurile noastre. Aceasta este starea de spirit, oamenii care sunt încă aici nu au înţeles încă, pentru că lucrăm până în ultima clipă”, a spus oficialul.

Relații deteriorate

Joe Biden părăsește funcția de președinte într-o atmosferă tensionată, cu relații deteriorate cu foști aliați și consilieri importanți.

Dispute interne și controversa privind grațierea fiului său, Hunter Biden, au marcat finalul mandatului său.

Președintele Joe Biden, merge cu Valerie Biden Owens și Hunter Biden la bordul Marine One în drum spre Camp David la Casa Albă din Washington. Foto Profimedia

Biden și soția sa, Jill, sunt nemulțumiți de critici și conflicte, iar echipa sa de campanie și administrativă a fost afectată de nemulțumirile familiale.

Relația cu Nancy Pelosi „este deteriorată definitiv”, a declarat o persoană apropiată lui Biden.

Nici relațiile cu fostul președinte Obama nu mai e aceeași. Un fost consilier de top al lui Obama a remarcat săptămâna aceasta că Biden a numit recent portavioane după foştii preşedinţi George W. Bush şi Bill Clinton, dar nu i-a oferit nicio onoare similară lui Obama.

„Barack H. Obama nu a primit nici un nenorocit de transportor de personal numit după el”, a declarat Ben Rhodes la podcastul „Pod Save The World”.

Întrebat despre frustrările preşedintelui faţă de Pelosi şi Obama, Bates, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a declarat: „Preşedintele Biden se concentrează pe a face o diferenţă cât mai mare în viaţa familiilor americane – nu pe evenimente din campanie”.

Regretele președintelui SUA

Joe Biden își încheie mandatul cu realizări notabile, precum legislația economică de amploare, sprijinul pentru Ucraina și rolul în acordul de încetare a focului între Israel și Hamas.

Bates, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a declarat despre moştenirea politică a preşedintelui în funcţie: „Preşedintele Biden şi-a pus calificarea unică şi întreaga inimă în slujba poporului american, iar rezultatele sunt cel mai solid palmares al oricărei administraţii moderne”.

Cu toate acestea, președinția sa este marcată de nemulțumirea alegătorilor privind economia, criza de la frontieră și percepția asupra inflației post-pandemie.

„A existat întotdeauna această luptă internă, din ziua în care a păşit în Casa Albă: Este el Joe din Scranton, popularul, sindicalistul?

Sau este el Joe senatorul din Delaware, care este prietenos cu corporaţiile? Nu s-a putut hotărî niciodată cine era. Dacă ar fi fost Joe din Scranton din prima zi şi ar fi rămas Joe din Scranton din prima zi, poate că rezultatul ar fi fost diferit”, spune Pete Giangreco, un expert în politica democrată prezidenţială,

Moștenirea lui Joe Biden

În ciuda investițiilor masive în infrastructură și a altor succese, popularitatea sa rămâne scăzută, la 36%, iar mulți cred că prelungirea carierei politice i-a afectat moștenirea.

Asta pentru că americanii „au crezut că le-a fost mai bine din punct de vedere financiar în timpul preşedinţiei Trump”, consideră Lynn Vavreck, profesor de politică americană la Universitatea din California, Los Angeles.

„Acest lucru este probabil adevărat pentru foarte, foarte mulţi oameni din cauza acelor plăţi de stimulare guvernamentale şi a întregului sprijin” din programele de ajutor, a adăugat ea.

Pe de altă parte, proeminentul donator democrat John Morgan, crede că Biden are dreptul să se simtă frustrat.

„Obiectiv, cred că a fost o preşedinţie grozavă. Ştiţi că ei cred asta. O poţi auzi în vocea preşedintelui. Te uiţi la toate statisticile şi e ca şi cum: De ce nu mă purtaţi toţi pe umeri?”, spune John Morgan.

„Joe Biden a avut multe acţiuni de succes în viaţa sa. Din păcate, el este ţinut minte doar pentru ultimul său act. În acest moment, va fi amintit ca tipul care a stat prea mult”, conchide strategul democrat James Carville.

Președinția lui Joe Biden va rămâne în istorie ca un exemplu de leadership complicat, cu realizări substanțiale, dar și cu decizii care au divizat atât țara, cât și partidul său.

