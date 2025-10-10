Un mesaj strategic mult mai puternic

Desfășurarea exercițiului vine pe fondul invaziei rusești în Ucraina și al amenințărilor repetate ale Moscovei cu utilizarea armelor nucleare. Acest lucru transformă un exercițiu anual într-un mesaj strategic mult mai puternic.

„Steadfast Noon” este conceput pentru a demonstra capacitatea și voința NATO de a opera și de a utiliza, dacă este absolut necesar, armele nucleare pentru a proteja integritatea teritorială și suveranitatea statelor membre.

Totodată, este un semnal clar către orice potențial adversar (în special Rusia) că NATO își ia în serios rolul de apărare colectivă și că dispune de toate mijloacele necesare pentru a răspunde oricărei agresiuni, inclusiv cele de natură nucleară.

„Acest exerciţiu constituie o demonstraţie importantă a disuasiunii nucleare a Alianţei şi transmite un mesaj clar oricărui adversar: NATO poate şi vrea să-şi protejeze şi apere toţi aliaţii”, anunţă pe reţele de socializare Alianţa Nord-Atlantică.

14 state membre iau parte la antrenamente

Este important de subliniat că aceste exerciții nu implică utilizarea de bombe nucleare reale. Ele simulează procedurile de transport, încărcare și lansare a armelor nucleare, folosind avioane capabile să transporte astfel de armament și personal specializat.

Aproximativ 2.000 de militari, 71 de avioane de vânătoare, de alimentare cu carburant şi radare urmează să fie mobilizate.

În total 14 state membre NATO participă la exerciţiu.

Franţa nu participă la acest exerciţiu din cauză că politica franceză a disuasiunii este independentă faţă de cea a NATO.

„Suntem capabili să ne protejăm”

„Este important să precizăm că acest exerciţiu are loc în fiecare an. Este vorba despre un antrenament anual şi regulat”, a declarat Mark Rutte la baza aeriană Volkel, în Olanda, aleasă să găzduiască în acest an exerciţiul.

„Trebuie să o facem pentru că el ne permite să garantăm că disuasiunea noastră nucleară rămâne cât mai credibilă, sigură şi eficientă. El transmite de asemenea un semnal clar oricărui adversar potenţial: suntem capabili să ne protejăm şi să ne apărăm aliaţii de orice ameninţare”, a declarat secretarul general al NATO.

Acest exerciţiu antrenează aliaţii în operaţiuni nucleare şi anume ţările dotate cu avioane care pot desfăşura bomba americană de tip B61.

În cadrul NATO, doar Statele Unite, Marea Britanie şi Franţa sunt dotate cu arma nucleară.

Însă Statele Unite au alocat armament nuclear NATO în iulie 1953, iar primele arme nucleare au fost desfăşurate în Europa în septembrie 1954, în cadrul strategiei de disuasiune nucleară a NATO.

Depozite cu 100 de bombe termonucleare

Potrivit unor estimări, aproximativ 100 de bombe termonucleare sunt depozitate în Germania, Olanda, Belgia, Italia şi Turcia.

Controlul acestor arme revine exclusiv Statelor Unite, însă aceste ţări pun la dispoziţia Alianţei avioane cu dublă capacitate (DCA), capabile să desfăşoare acest armament nuclear, iar personalul este format în consecinţă.

Acesta este cazul avionului de vânătoare de a cincea generaţie de tip F-35A al Lockheed-Martin, ales de către aceste ţări.

Avioane de tip Tornado PA-200 şi de tip F-16 Fighting Falcon, alte avioane folosite în Europa, au şi ele această capacitate, însă cele două tipuri de aeronave se află aproape de sfârşitul vieţii lor.

Exerciţiul Steadfast Noon, care urmează să dureze două săptămâni, nu va desfăşura nicio bombă nucleară.

În timpul lui urmează să se simuleze scenarii în care poate fi folosită bomba nucleară.

„El nu este îndreptat împotriva niciunei ţări şi nu are nicio legătură cu niciun eveniment real”, subliniază însărcinatul NATO cu politica nucleară, Jim Stokes.

Rachetele rusești moderne pot lovi orice parte a Europei în câteva minute, avertizează șeful NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat, recent, asupra amenințării crescânde a Rusiei în Europa. Potrivit Ukrinform, Rutte a subliniat că distanța geografică nu mai oferă siguranță în era tehnologiilor moderne de rachete.

În cadrul unei conferințe de presă în Luxemburg, Rutte a declarat: „Amenințarea din partea rușilor crește în fiecare zi. Să nu fim naivi în această privință. Într-o zi ar putea afecta Luxemburgul și propria mea țară, Olanda.”, potrivit United24.

