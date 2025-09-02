Amenințarea din partea rușilor crește în fiecare zi

În cadrul unei conferințe de presă în Luxemburg, Rutte a declarat: „Amenințarea din partea rușilor crește în fiecare zi. Să nu fim naivi în această privință. Într-o zi ar putea afecta Luxemburgul și propria mea țară, Olanda.”, potrivit United24.

Rutte a explicat că diferența dintre Lituania și Luxemburg, Haga sau Madrid este de doar 5-10 minute în ceea ce privește timpul de zbor al rachetelor rusești. Acest lucru subliniază vulnerabilitatea întregii Europe.

Mark Rutte Foto: Profimedia
Mark Rutte Foto: Profimedia

Importanța securității euroatlantice pentru SUA

Secretarul general al NATO a reafirmat angajamentul SUA față de Alianță. El a menționat că Washingtonul consideră Rusia o amenințare pe termen lung pentru întreaga regiune euroatlantică.

„Ei înțeleg profund, și din toate conversațiile mele la Washington pot simți asta, că pentru ca Statele Unite să fie în siguranță, Atlanticul, Europa și Arcticul trebuie să fie, de asemenea, în siguranță, altfel chiar SUA și partea continentală ar fi în pericol”, a afirmat Rutte.

Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Recomandări
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Secretarul general a subliniat că SUA se confruntă și cu provocări din regiunea Indo-Pacific, ceea ce consolidează și mai mult legătura cu NATO.

Angajamentul NATO pentru creșterea cheltuielilor de apărare

Rutte a evidențiat angajamentul aliaților NATO de a aloca 5% din cheltuieli pentru apărare, din care 3,5% pentru elementele de bază ale apărării. Acest angajament a fost pe deplin reafirmat de Washington.

În contextul acestor avertismente, armata rusă a efectuat recent un atac masiv cu drone asupra orașului Bila Țerkva din regiunea Kiev, Ucraina, soldat cu cel puțin o victimă și distrugeri extinse.

Aceste evenimente subliniază importanța vigilenței și cooperării în cadrul NATO pentru a face față amenințărilor în continuă evoluție din partea Rusiei.

Rachetele nucleare rusești sunt îndreptate către Europa

Kremlinul a anunțat oficial că nu se mai consideră limitat de niciun tratat în ceea ce privește desfășurarea de rachete cu rază medie și scurtă de acțiune (INF), capabile să transporte focoase nucleare și să lovească ținte din Europa.

Rachetele INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) au o rază de acțiune între 500 și 5.500 de kilometri. În perioada Războiului Rece, Uniunea Sovietică le folosea pentru a ținti capitalele din Europa de Vest.

Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
Recomandări
Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Rusia a produs prima rachetă hipersonică de serie Oreșnik

Rusia a produs prima rachetă hipersonică de serie Oreșnik și are de gând să o mute în Belarus până la finalul anului. Președintele rus Vladimir Putin a confirmat că racheta a fost deja livrată armatei și că producția în serie este în desfășurare.

Racheta hipersonică Oreșnik a fost folosită pentru prima dată împotriva Ucrainei în luna noiembrie a anului trecut, când a lovit o fabrică de armament din orașul Dnipro. Atacul a provocat explozii care ar fi durat până la trei ore, dar care s-a soldat fără victime, conform Euronews.

Mass-media de stat rusă a lăudat racheta, susținând că ar putea ajunge la o bază aeriană din Polonia în doar 11 minute și la sediul NATO din Bruxelles în 17 minute.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Libertatea urează „La mulți ani” publicației Profit.ro la 10 ani de la lansare
Știri România 21:18
Libertatea urează „La mulți ani” publicației Profit.ro la 10 ani de la lansare
Magistrala 2 se extinde spre est cu două stații noi pe tronsonul Pipera–Petricani
Știri România 19:43
Magistrala 2 se extinde spre est cu două stații noi pe tronsonul Pipera–Petricani
Parteneri
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: „Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare”
Adevarul.ro
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: „Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare”
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Fanatik.ro
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revista Vogue. Cine este aceasta
Stiri Mondene 20:07
S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revista Vogue. Cine este aceasta
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Stiri Mondene 17:30
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Finalul coşmarului pentru localnicii cu maşinile blocate în curţi. Zidul de peste 80 de cm va fi dărâmat
ObservatorNews.ro
Finalul coşmarului pentru localnicii cu maşinile blocate în curţi. Zidul de peste 80 de cm va fi dărâmat
Cutremur de 6 grade pe scara Richter, într-o zonă deja greu lovită de soartă! Cel puțin 1400 morți și peste 3000 răniți Bilanțul este în creștere
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur de 6 grade pe scara Richter, într-o zonă deja greu lovită de soartă! Cel puțin 1400 morți și peste 3000 răniți Bilanțul este în creștere
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Mediafax.ro
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate
KanalD.ro
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate

Politic

Culisele întâlnirii de la Palatul Cotroceni. „Reforma” administrației nu se oprește, ci trebuie găsită soluția prin care 10% din bugetari sunt concediați
Politică 20:19
Culisele întâlnirii de la Palatul Cotroceni. „Reforma” administrației nu se oprește, ci trebuie găsită soluția prin care 10% din bugetari sunt concediați
Bolojan, guvernare cu demisia pe masă: 10% din posturile ocupate din administrația locală, eliminate. TVA ar putea crește în HoReCa. Întrebările evitate de premier
Politică 19:55
Bolojan, guvernare cu demisia pe masă: 10% din posturile ocupate din administrația locală, eliminate. TVA ar putea crește în HoReCa. Întrebările evitate de premier
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră
Fanatik.ro
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile