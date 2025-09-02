Amenințarea din partea rușilor crește în fiecare zi

În cadrul unei conferințe de presă în Luxemburg, Rutte a declarat: „Amenințarea din partea rușilor crește în fiecare zi. Să nu fim naivi în această privință. Într-o zi ar putea afecta Luxemburgul și propria mea țară, Olanda.”, potrivit United24.

Rutte a explicat că diferența dintre Lituania și Luxemburg, Haga sau Madrid este de doar 5-10 minute în ceea ce privește timpul de zbor al rachetelor rusești. Acest lucru subliniază vulnerabilitatea întregii Europe.

Importanța securității euroatlantice pentru SUA

Secretarul general al NATO a reafirmat angajamentul SUA față de Alianță. El a menționat că Washingtonul consideră Rusia o amenințare pe termen lung pentru întreaga regiune euroatlantică.

„Ei înțeleg profund, și din toate conversațiile mele la Washington pot simți asta, că pentru ca Statele Unite să fie în siguranță, Atlanticul, Europa și Arcticul trebuie să fie, de asemenea, în siguranță, altfel chiar SUA și partea continentală ar fi în pericol”, a afirmat Rutte.

Secretarul general a subliniat că SUA se confruntă și cu provocări din regiunea Indo-Pacific, ceea ce consolidează și mai mult legătura cu NATO.

Angajamentul NATO pentru creșterea cheltuielilor de apărare

Rutte a evidențiat angajamentul aliaților NATO de a aloca 5% din cheltuieli pentru apărare, din care 3,5% pentru elementele de bază ale apărării. Acest angajament a fost pe deplin reafirmat de Washington.

În contextul acestor avertismente, armata rusă a efectuat recent un atac masiv cu drone asupra orașului Bila Țerkva din regiunea Kiev, Ucraina, soldat cu cel puțin o victimă și distrugeri extinse.

Aceste evenimente subliniază importanța vigilenței și cooperării în cadrul NATO pentru a face față amenințărilor în continuă evoluție din partea Rusiei.

Rachetele nucleare rusești sunt îndreptate către Europa

Kremlinul a anunțat oficial că nu se mai consideră limitat de niciun tratat în ceea ce privește desfășurarea de rachete cu rază medie și scurtă de acțiune (INF), capabile să transporte focoase nucleare și să lovească ținte din Europa.

Rachetele INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) au o rază de acțiune între 500 și 5.500 de kilometri. În perioada Războiului Rece, Uniunea Sovietică le folosea pentru a ținti capitalele din Europa de Vest.

Russia says it no longer considers itself bound by the 1987 Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty — removing limits on developing and deploying ground-launched missiles once banned under the Cold War-era pact.



🇷🇺 A new arms race may be unfolding. pic.twitter.com/HLd49NsCTj — Defence Index (@Defence_Index) August 5, 2025

Rusia a produs prima rachetă hipersonică de serie Oreșnik

Rusia a produs prima rachetă hipersonică de serie Oreșnik și are de gând să o mute în Belarus până la finalul anului. Președintele rus Vladimir Putin a confirmat că racheta a fost deja livrată armatei și că producția în serie este în desfășurare.

Racheta hipersonică Oreșnik a fost folosită pentru prima dată împotriva Ucrainei în luna noiembrie a anului trecut, când a lovit o fabrică de armament din orașul Dnipro. Atacul a provocat explozii care ar fi durat până la trei ore, dar care s-a soldat fără victime, conform Euronews.

Mass-media de stat rusă a lăudat racheta, susținând că ar putea ajunge la o bază aeriană din Polonia în doar 11 minute și la sediul NATO din Bruxelles în 17 minute.

