Pentru a obține o garsonieră, Stelian Ion, pe atunci un tânăr avocat, apropiat de tabăra fostului primar Radu Mazăre, a încălcat de cel puțin de patru ori legea, crescându-și în mod fraudulos punctajul, susține publicația.

Conform Newsweek România, unele dintre nereguli puteau fi sancționate chiar penal, dacă o anchetă ar fi fost efectuată la timp.

Principalele nereguli pe care le-a descoperit Newsweek România în urma investigației sunt:

deși era tolerat în spațiu în apartamentul părinților, a încheiat peste noapte un contract de închiriere cu tatăl său, contra sumei de 100.000 de lei vechi (10 lei noi) lunar; a declarat în fals că are un handicap grav care necesită însoțitor, deși era contrazis chiar de actele medicale pe care el însuși le-a depus la dosar; a declarat numai parțial venituri și nici măcar cele declarate nu se încadrau la punctajul obținut; a declarat în fals că lucra la o instituție publică, deși era avocat

În total, Stelian Ion și-a crescut fraudulos punctajul cu cel puțin 27 de puncte (din rezultatul final de 81).

“Nu mai țin minte cum a fost cu chiria, aveam deja un contract de comodat în apartamentul părinților pentru cabinetul de avocatură… Nu mai țin minte, e mult de atunci”, a declarat deputatul USR, pentru Newsweek.

„Dar nu aveam nevoie de însoțitor! Pur și simplu mi s-au cerut niște adeverințe medicale, eu am întrebat dacă ajută, mi s-a spus că da și le-am depus. Am avut TBC când eram mic, apoi un astm bronșic, dar nu am avut niciodată nevoie de însoțitor”, a continuat el.

Candidatul la Primăria Constanța a precizat că el a completat o cerere de mână și a depus documentele cerute, fără să completeze „acel tipizat de care vorbiți”.

„Apare semnătura mea pe acel tipizat? Nu mai țin minte cum a fost cu veniturile… Va trebui să verific”, a precizat el.

Conform unui avocat contactat de Newsweek România, în cazul lui Stelian Ion este vorba despre înșelăciune și uz de fals.

Avocatul a atras însă atenția că la toate posibilele infracțiuni operează prescrierea faptelor corelată cu pedeapsa prevăzută de lege: “La uz de fals pedeapsa e mică – doi ani; la înșelăciune, unde era 15 ani, noul cod a redus-o la cinci; la fals în declarații – trei ani”.

