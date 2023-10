Caricatura, în care Netanyahu se opera pe propriul stomac, arăta o tăietură în forma pe care o are pe hartă Fâșia Gaza.

Guardian sacked cartoonist Steve Bell who had worked for the rag for over 40 years over ‘anti-Semitic’ Benjamin Netanyahu cartoon’.



I can’t see anything anti-Semitic about that cartoon anyone agree?? pic.twitter.com/C7JVjVunIh