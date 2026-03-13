Ribena, sucul de portocale explodat

„Când am intrat în cameră, părea o scenă de groază. Am izbucnit în plâns imediat ce am văzut totul. Pereții, podeaua și mobilierul erau distruse complet”, a declarat Carolyn pentru The i Paper.

Locuința lui Carolyn, construită după standarde energetice pasive (Passivhaus), a fost proiectată cu atenție pentru a fi eficientă și estetică. Însă, explozia sticlei de Ribena a lăsat pereții săi de tencuială de var, podeaua de beton lustruit și scaunele scandinave pătată cu un roșu intens.

Ribena este o marcă britanică de băuturi răcoritoare, renumită la nivel mondial pentru sucul său de coacăze negre. Brandul a fost lansat în anii ’30 și a devenit extrem de popular în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când guvernul britanic l-a distribuit copiilor ca supliment de vitamina C, din cauza lipsei fructelor importate. Sucul a devenit între timp un produs de bază pentru gospodăriile britanice.

„Am deschis sticla cu o săptămână înainte și consumasem doar un sfert. Era așezată pe raftul pentru vinuri, nu în frigider, dar nu mă așteptam la așa ceva”, a spus ea.

Sticla, lăsată pe o suprafață caldă, potrivit producătorilor Ribena, a fermentat, acumulând presiune până când capacul a sărit. Carolyn a observat că baza sticlei era rotunjită, semn al acumulării de presiune.

Totuși, Ribena susține că instrucțiunile de pe etichetă specifică clar: „Păstrați la frigider după deschidere și consumați în termen de 21 de zile”.

Repararea daunelor provocate de explozia sucului: un cost uriaș

„Am investit atât de mult în această casă. Tencuiala specială de var a costat mai mult decât una obișnuită, iar podeaua de beton lustruit este poroasă, ceea ce înseamnă că pata de Ribena este permanentă”, a explicat ea.

„Doar reparațiile pereților costă 4.500 de lire sterline, iar lustruirea podelei alte 1.500. Scaunele scandinave, cumpărate dintr-o licitație din Danemarca, costă 3.600 fiecare și sunt acum distruse”, a declarat femeia.

Producătorii sucului neagă să aibă vreo vină

Carolyn a contactat compania Ribena, care a analizat sticla și a concluzionat că fermentația a fost cauzată de condițiile de depozitare, nu de procesul de fabricație. Compania a menționat că, în fotografiile trimise de Carolyn, sticla părea să fie poziționată lângă un prăjitor de pâine, ceea ce ar putea explica temperaturile ridicate.

„Nu folosesc prăjitorul, este doar decorativ. Casa mea are o temperatură constantă, deci această explicație nu are sens”, a replicat Carolyn.

Ribena i-a oferit inițial un voucher de 30 de lire sterline, urmat de o ofertă de 100 de lire ca gest de bunăvoință, dar Carolyn a considerat aceasta insuficientă.

„Nu pot înțelege de ce Ribena refuză să mă despăgubească pentru aceste daune uriașe. Această experiență m-a făcut să nu mai vreau să consum Ribena vreodată”, a explicat femeia.

Poziția oficială a Ribena

„Siguranța consumatorilor și calitatea produselor sunt prioritățile noastre. Analiza noastră a arătat semne de fermentație cauzate de activitatea drojdiilor, datorită condițiilor de depozitare. Evenimente de acest tip sunt extrem de rare, iar etichetele produselor noastre specifică clar cum trebuie păstrate”, a declarat un purtător de cuvânt al Ribena, compania care a furnizat și vândut sucul.

Compania a confirmat că nu a primit alte reclamații din lotul respectiv și că mostrele de control nu au prezentat nereguli.

Cu toate acestea, Carolyn rămâne nemulțumită: „Am fost o consumatoare fidelă, dar această experiență mi-a schimbat complet părerea despre Ribena”.

