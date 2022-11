Associated Press este una dintre cele mai mari și mai respectate instituții de știri din lume, cu mii de publicații care îi preiau în mod regulat articolele. Iar știrea despre un posibil atac rusesc asupra unei țări membre NATO s-a răspândit instantaneu.

Pe rețelele de socializare și în mass-media a început să se discute dacă explozia unei rachete rusești pe teritoriul polonez va provoca intrarea Alianței Nord-Atlantice în războiul împotriva Federației Ruse.

Oficial, Polonia și Statele Unite nu au confirmat știrea, dar autoritățile poloneze au convocat o reuniune urgentă a comitetului guvernamental pentru securitate și apărare și au ridicat nivelul de pregătire pentru luptă a unităților militare. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski , a declarat direct că rachetele rusești au lovit Polonia.

Dar foarte curând a devenit clar că racheta fusese trasă de un sistem ucrainean de apărare antiaeriană S-300 (Rusia a negat de la bun început implicarea în incident, dar Moscova face acest lucru chiar și în cazurile în care implicarea Rusiei în eveniment este confirmată de numeroase mărturii).

A doua zi, pe 16 noiembrie, AP a publicat o dezmințire a știrii inițiale: „Rapoartele ulterioare au indicat că acestea erau rachete fabricate în Rusia și cel mai probabil au fost trase de Ucraina, pentru a se apăra împotriva unui atac rusesc”.

După cum a remarcat The Washington Post, „agențiile de știri pot greși și chiar greșesc”, dar „rareori o relatare greșită este cauza panicii internaționale”. Ziarul subliniază că afirmațiile conform cărora rachetele ar fi rusești au fost difuzate cu ușurință de alte redacții, fără a aștepta confirmarea.

Câteva zile mai târziu, pe 21 noiembrie, s-a aflat faptul că AP a concediat un reporter pentru publicarea unor informații neverificate. Acesta este James LaPorta, în vârstă de 35 de ani, un fost pușcaș marin care scria pentru AP din 2020 pe subiecte de securitate națională.

Inițial, agenția nu a confirmat concedierea, spunând doar că în cazul în care standardele au fost încălcate, „trebuie luate măsuri pentru a proteja integritatea difuzării de știri”. „Nu luăm aceste decizii cu ușurință și ele nu se bazează pe incidente izolate”, se spune în mesaj.

BREAKING: A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people.



A Polish government spokesman did not immediately confirm the information, but said leaders were meeting on "crisis situation." https://t.co/W1hhjwa6ez — The Associated Press (@AP) November 15, 2022

Puțin mai târziu, AP a recunoscut concedierea și a publicat un articol detaliat despre cele întâmplate. Povestea relata că James LaPorta a fost identificat ca principal responsabil pentru greșeală, una „deosebit de gravă, din cauza pericolului asociat cu obligațiile NATO de a răspunde unui atac asupra unuia dintre membrii săi.”

Din articol rezultă că Associated Press a decis că LaPorta a încălcat regulile de lucru cu surse anonime. Conform acestor reguli, jurnaliștii agenției, atunci când sunt obligați să se refere la surse anonime, trebuie să obțină aprobarea conducerii pentru a face acest lucru, citându-și numele (reguli similare sau apropiate există în majoritatea organizațiilor mass-media de calitate).

Informand colegii într-o discuție de lucru despre rachetele rusești din Polonia, James LaPorta a spus că sursa a fost certificată de Ron Nixon, vicepreședintele AP responsabil de investigații, printre altele. Cu toate acestea, Nixon susține că nu știa despre utilizarea acestei surse special pentru această știre.

AP a recunoscut că regulile agenției necesită și confirmarea informațiilor de la un interlocutor anonim cu o a doua sursă și că această regulă nu a fost implementată în știrile despre Polonia (deși întrebarea despre asta a apărut în corespondența ziariștilor AP care lucrau la subiect).

Singura excepție de la această regulă poate fi atunci când sursa este atât de autorizată, încât poziția sa îi permite să aibă acces la informațiile transmise, iar mesajul în sine conține atât de multe detalii încât nu există nicio îndoială cu privire la veridicitatea acestuia.

Pe 23 noiembrie, Semafor a publicat capturi de ecran ale chat-ului de lucru al Associated Press și a pus la îndoială că principala responsabilitate pentru publicarea unui mesaj neverificat revine reporterului. Iată o traducere a acestei corespondențe, care a avut loc pe parcursul a opt minute.

James LaPorta: De la o sursă senior de informații americane (verificată de Ron Nixon): Da, rachetele rusești au trecut granița poloneză. Cel puțin două persoane au murit, potrivit primelor rapoarte. În plus, rachetele au intrat în spațiul Moldovei.Nu au fost victime, din câte știm acum.

Editor european Lisa Leff: Putem publica o știre urgentă, sau avem nevoie de confirmare din altă sursă și/sau Polonia?

James LaPorta: Acesta nu este domeniul meu de expertiză.

Corespondent în Polonia Monika Szczyslowska: Cel mai apropiat oraș (mic) este Sokal, poate 25 de kilometri în linie dreaptă. Cele mai apropiate orașe mari sunt Lvov și Luțk. Ambele orașe sunt la mai puțin de 100 de kilometri, mai degrabă la 90 de kilometri de Przewodów în linie dreaptă.

Corespondent în Polonia Vanessa Gera: Deoarece reprezentantul guvernului polonez confirmă situația de criză, aș vota pentru publicarea unei astfel de știri: „Varșovia, Polonia. O sursă înaltă a serviciilor de informații americane spune că rachetele rusești au trecut granița Poloniei, membru NATO, ucigând două persoane. Nu îmi pot imagina că un ofițer american de informații ar greși în privința asta. Presa poloneză spune că două persoane au murit.”

Leff: Zeina Karam, ești de acord? Tom Berman, ce părere ai? James Laporta, poți pregăti material urgent?

LaPorta: Nu, de fapt sunt la cabinetul medicului. Ceea ce am transmis este tot ce știu acum.

Zeina Karam: Da, trebuie să fie ok, văd că sursa este certificată de Ron Nixon.

Hera: Da, facem.

LaPorta: Mă întreb dacă asta activează articolul cinci.

Angajat AP fără nume: Mă gândesc la același lucru.

Leff: Trimiterea unei notificări [știri] dacă nu există obiecții.

Szczyslowska: Radio local Lublin spune că două persoane au fost ucise în explozii. La fața locului s-a deplasat șeful regiunii Lech Spravka, transmite Radio Lublin.

Leff: Notificare trimisă, [șeful știrilor principale] Chris Sandheim.

Din corespondența pe care au reușit să o obțină jurnaliștii Semafor, decizia de a publica știri urgente dintr-o singură sursă a fost luată de redactori, reporterul, conform capturilor de ecran, nu a insistat asupra publicării și se afla în cabinetul medicului.

Un factor cheie pare să fi fost concluzia eronată a editorilor că LaPorta și-a asigurat sursa pentru știre de la un oficial înalt al agenției. Cu toate acestea, reporterul nu a afirmat în mod direct acest lucru: cuvintele sale pot fi interpretate în așa fel încât să fi vrut să spună că Ron Nixon a confirmat în principiu fiabilitatea acestei surse.

O eventuală confirmare a știrilor din a doua sursă în conformitate cu regulile AP, judecând după corespondența publicată în Semafor, nu s-a discutat cu adevărat (cel puțin nu în acest chat): LaPorta a abandonat discuția, iar alți angajați nu au răspuns la întrebarea despre asta pusă de redactor.

În corespondență nu se discută nici dacă sursa a îndeplinit criteriile care permiteau, prin excepție, publicarea știrilor fără confirmare. Singura referire în această direcție suna așa: „Nu îmi pot imagina că un ofițer american de informații s-ar înșela în privința asta”. Și nu LaPorta a fost cel care a exprimat-o.

„Faptul că i-a luat agenției mai puțin de zece minute să publice o știre care teoretic ar putea provoca un conflict armat între NATO și Rusia, cu o sursă anonimă și aproximativ o duzină de mesaje pe [messenger] Slack, sugerează o problemă editorială sistemică și nu este o greșeală a unui reporter”, spune autorul articolului, editorialistul media Semafor, Max Tani.

AP a declarat anterior că nu îi va pedepsi pe editorii care au luat decizia de a publica. James LaPorta a spus că i-ar plăcea să comenteze situația, dar AP i-a interzis să facă acest lucru.

Associated Press este una dintre principalele agenții de presă care acoperă războiul din Ucraina. Jurnaliştii colaboratori cu agenţia Mstislav Chernov şi Yevhen Maloletka au fost principalele surse de informare despre ceea ce se întâmpla la Mariupol în timpul asediului şi cuceririi oraşului de către trupele ruse.

De asemenea, agenția a încercat să stabilească numărul morților la Teatrul Dramatic Mariupol, a investigat furtul rusesc de cereale ucrainene și a reconstruit cursul operațiunii rusești de „curățare” din Bucha.

