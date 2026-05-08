Totul s-a întâmplat în această dimineață la Liceul Tehnologic din comuna Vinga, județul Arad. După ce s-au certat, cei doi colegi din clasa a V-a au început să se împingă, iar unul dintre ei a scos un cuțit de bucătărie și l-a înjunghiat pe celălalt în spate și în gât, potrivit jurnaliștilor locali ai publicației Critic Arad.

Copiii care au fost martori la scenele sângeroase i-au anunțat pe profesori, iar aceștia au sunat la numărul unic de urgență 112.

Astfel, la fața locului s-au deplasat polițiștii, dar și echipaje medicale.

„La data de 8 mai a.c., în jurul orei 11.10, polițiștii Secției 1 Rurală Arad au fost sesizați despre faptul că, un elev, minor, ar fi fost rănit, de către un alt elev, tot minor, într-o unitate de învățământ din Vinga, cu un obiect ascuțit. Ultima activitate preventivă desfășurată la unitatea de învățământ, de către reprezentații Inspectoratului de Poliție Județean Arad, a fost la data de 20 aprilie 2026. Până acum, nu au mai fost raportate conflicte anterioare între cei doi elevi. În cauză se efectuează cercetări, pentru stabilirea stării de fapt și luarea măsurilor legale, care se impun”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad, într-o informare de presă.

Ulterior, medicii aflați la fața locului au solicitat intervenție unui elicopter SMURD pentru ca elevul înjunghiat să fie transportat la spital.

„Astăzi, 8 mai 2026, în jurul orei 11:00, echipajul medical SMURD din cadrul Punctului de Lucru Vinga a fost solicitat să intervină pentru acordarea primului ajutor medical unui minor în vârstă de 12 ani, la o unitate de învățământ din localitatea Vinga. La locul evenimentului, echipajul a identificat multiple plăgi pe corpul minorului, fiind alertat elicopterul SMURD. În urma evaluării medicale, minorul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, pe cale aeriană, fiind conștient și cooperant. Cazul a rămas în atenția autorităților abilitate pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul și pentru efectuarea cercetărilor ulterioare”, se arată într-o informare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE