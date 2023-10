Incidentul a avut loc vineri, 13 octombrie, în jurul orei 13:00. Rad Sebastian Antonio, în vârstă de 16 ani, a căzut brusc în curtea şcolii profesionale Sâg. Elevul din clasa a XI-a a primit primul ajutor de la un profesor, iar un alt profesor a sunat de urgenţă la 112, iar la faţa locului a ajuns un echipaj SMURD.

Florin Ţârle, profesorul de biologie, era de serviciu vineri, atunci când s-a petrecut incidentul nefericit.

„Trecuseră câteva minute, de când a sunat clopoţelul. Tony era lângă scări, probabil voia să intre în şcoală. A făcut doi paşi şi a căzut pe spate, ca şi secerat. A căzut chiar pe un grup de elevi. Iniţial, am crezut că ar fi făcut o criză de epilepsie. L-am pus rapid în siguranţă şi am văzut că parcă era din plastilină. Mi-am dat seama că e grav. Am început rapid manevrele de resuscitare şi a început să dea semne de revenire. Chiar mi-a zâmbit la un moment dat. S-au continuat manevrele, atât colegul meu – Marius Palce, cât şi unul dintre poliţiştii ajunşi la faţa locului. Însă, mi-am dat seama că îl pierdem. M-a marcat mult această tragedie… Tony era cel mai voinic elev din şcoală”, a spus profesorul Florin Ţîrle, pentru ziarul Ştirile din Sălaj.

Echipajul medical sosit la faţa locului a început manevrele de resuscitare. Adolescentul a fost preluat de ambulanţa SMURD şi transportat către secţia UPU SMURD din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.

Potrivit presei locale, în localitatea Ban, ambulanţa s-a intersectat cu ambulanţa de terapie intensivă mobilă (TIM) de la Zalău, iar medicul de urgenţă de pe ambulanţa TIM a continuat manevrele de resuscitare, dar din păcate, totul a fost în zadar.

“Cu durere în suflet deplângem moartea neașteptată a tânărului Rad Sebastian Antonio, elev în clasa a XI-a, nivel profesional, a cărui inimă bună a încetat azi să mai bată. Un elev respectuos, un coleg minunat, un suflet de copil cald și blând care azi s-a ridicat la cer, lăsând în urmă o nemărginită durere şi un gol imens. Suntem profund îndurerați de dispariția sa prematură”, a transmis conducerea şcolii.

Potrivit presei locale, la nici 10 ani Antonio şi-a pierdut mama, în timp ce o ţinea de mână. Cei doi mergeau pe jos spre casă, în satul Fizeş, iar la jumătatea distanţei, la capătul unei păduri, femeia s-a simţit rău, a căzut la pământ şi a murit.

Ce a transmis Poliţia

Cadavrul tânărului a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Sălaj, în vederea efectuării unei expertize medico-legale. Continuă cercetările, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii evenimentului.

„La data de 13 octombrie, polițiștii din cadrul Secției Nr. 6 Poliției Rurală Crasna – Postul de Poliție Sâg au fost sesizați în urma unui apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unei unități de învățământ din localitatea Sâg, unui elev i s-a făcut rău și a leșinat. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii și un echipaj SMURD. Din primele cercetări a reieșit că, în timpul pauzei dintre orele de curs, în curtea unității de învățământ, unui elev, în vârstă de 16 ani, din localitatea sălăjeană Fizeș, i s-ar fi făcut rău și ar fi căzut la sol, ajungând în stare de inconștiență. Minorul a fost preluat de echipajul medical, cu semne vitale, însă, în drum spre spital, acesta a decedat”, a spus Diana Bonţe, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Sălaj, pentru Ştirile din Sălaj.