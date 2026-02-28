Bărbatul a fost amendat cu 3.000 de lei

Într-o plângere făcută la Poliție, femeia a susținut că soțul său se comporta agresiv cu animalele din gospodărie. Aceasta a spus că bărbatul ar fi lovit cu o lopată un porc pentru că ar fi distrus podeaua grajdului, iar animalul ar fi zăcut câteva săptămâni până și-a revenit. Până și câinele familiei ar fi avut de suferit, a reclamat femeia, potrivit Bihor Online.

Femeia a susținut și că a fost amenințată cu moartea de soțul său sau că i-ar fi ars hainele și banii, având un comportament agresiv. În urma acestor acuzații, pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție. Prin acesta, i s-a impus evacuarea din locuința comună și i s-a interzis, timp de 4 luni, să se apropie de casă și de partenera sa, precum și să comunice cu aceasta.

Evacuarea bărbatului a îngreunat verificările polițiștilor, care nu l-au putut audia cu privire la acuzațiile de cruzime față de animale. În consecință, pe baza sesizării făcute de soție, Biroul pentru Protecția Animalelor a decis sancționarea lui contravențională cu 3.000 de lei.

A contestat amenda la instanță, iar judecătorii i-au dat dreptate

Bărbatul a contestat sancțiunea la Judecătoria Beiuș, susținând că și-a îngrijit corespunzător animalele. Acesta a declarat că soția ar fi formulat sesizarea doar pentru a-i crea probleme, în contextul tensiunilor din căsnicie. El a precizat că patrupedul era dresat pentru vânătoare și că un comportament agresiv ar fi compromis relația și cooperarea cu animalul.

Bărbatul a respins și acuzațiile privind lovirea porcului cu o lopată, precizând că animalul era bolnav și a fost consultat de un veterinar. Potrivit medicului și unui martor din localitate, porcul era „relativ bine îngrijit” și nu avea semne de agresiune.

În cele din urmă, instanța a anulat sancțiunea aplicată bărbatului. Hotărârea nu este, însă, definitivă, ea putând fi atacată cu apel.

