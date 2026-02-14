Suspiciunile au fost confirmate de analize: șoferul avea 3,35 g/l alcool pur în sânge.

IPJ Brăila a confirmat sâmbătă reținerea unui bărbat de 48 de ani, cercetat pentru infracțiuni la regimul rutier. Sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, polițiștii din Făurei au pus în executare ordonanța de reținere pentru 24 de ore. Individul este acuzat că a pus în pericol siguranța traficului conducând sub influența băuturilor alcoolice.

Vineri, polițiștii din Făurei au fost alertați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 203. La fața locului, anchetatorii au stabilit că un bărbat de 48 de ani, din Vișani, a pierdut controlul direcției și a ieșit de pe carosabil, lovind bordura de beton de pe marginea drumului. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu avarierea autoturismului.

„Şoferul, care emana halenă alcoolică şi vorbea incoerent, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice. În urma expertizei a rezultat că bărbatul avea o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, respectiv 3,35 g/l alcool pur în sânge”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila.

Sâmbătă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a dispus ca bărbatul să fie plasat sub controlul judiciar pentru 60 de zile.

