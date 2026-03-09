Potrivit unei analize realizate de DEBRAILA.ro, cele mai multe aparate din Brăila sunt deținute de firme cu sedii în alte județe sau în Capitală, fiecare dintre acestea raportând cifre de afaceri de ordinul zecilor sau chiar sutelor de milioane de lei. Cel mai mare operator de păcănele din oraș este GEAR SLOT SRL, o companie din Popești-Leordeni, județul Ilfov, cu 101 aparate și o cifră de afaceri de peste 109 milioane de lei în 2024.

Pe locul al doilea se află INTERGAME SELECT SRL – MILLION, din București, cu 84 de aparate și venituri de aproape 527 de milioane de lei în 2024. Urmează Compania Națională Loteria Română S.A., care operează 82 de aparate și a înregistrat o cifră de afaceri de peste 1,29 de miliarde de lei în același an.

La nivelul municipiului Brăila, topul celor mai mari operatori de păcănele arată astfel:

GEAR SLOT SRL (101 aparate) – Ilfov, cifră de afaceri: 109.291.102 lei în 2024; INTERGAME SELECT SRL – MILLION (84 de aparate) – București, cifră de afaceri: 526.979.700 de lei în 2024; Compania Națională Loteria Română S.A. (82 de aparate) – companie de stat, cifră de afaceri: 1.291.086.094 de lei în 2024; SUPERBET RETAIL S.A. (75 de aparate) – București, cifră de afaceri: 239.284.039 de lei în 2024; MAGIC GAMES AB SRL (63 de aparate) – București, cifră de afaceri: 218.614.000 de lei în 2024; WESTGATE ROMANIA SRL – STANLEYBET (37 de aparate) – București, cifră de afaceri: 241.248.004 lei în 2024; MAGNUM GAMES SRL (35 de aparate) – Constanța, cifră de afaceri: 168.048.986 de lei în 2024; MIND GAMES SRL (27 de aparate) – Suceava, cifră de afaceri: 76.172.212 lei în 2024; PRO HB SLOTS SRL – CASA PARIURILOR (27 de aparate) – București, cifră de afaceri: 122.655.970 de lei în 2024; DMS BET LIVE SRL – LAS VEGAS (25 de aparate) – București, cifră de afaceri: 168.361.368 de lei în 2024; SUPERBET RETAIL S.A. (24 de aparate) – București, cifră de afaceri: 239.284.039 de lei în 2024.

Statisticile demonstrează că deși Brăila găzduiește un număr considerabil de păcănele, veniturile generate ajung în alte localități, o realitate economică ce ridică noi întrebări despre impactul social și economic al acestor afaceri în oraș.

