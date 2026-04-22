Bărbatul a alimentat cu motorină și a plecat fără să plătească

Un bărbat care a furat motorină de la o benzinărie din județul Brăila a fost condamnat la 3 ani și 7 luni de închisoare cu executare, pe 20 aprilie, de către Judecătoria Făurei.

Potrivit informațiilor obținute de portalul de știri locale Debraila.ro, inculpatul, eliberat condiționat într-un alt dosar, a fost găsit vinovat de furt calificat, iar pedeapsa pentru această faptă a fost contopită cu cea anterioară. Incidentul a avut loc la o stație Petrom din Oprișenești, unde bărbatul a alimentat autoturismul cu 70,57 de litri de motorină și a plecat din stația PECO fără să plătească.

Individul din Brăila a dat jos plăcuțele de înmatriculare ca să nu fie recunoscut

Mai mult, acesta a îndepărtat plăcuțele de înmatriculare ale mașinii înainte de a intra în benzinărie, încercând să-și ascundă identitatea.

„Observând faptul că, în vederea continuării deplasării, autoturismul trebuia alimentat cu combustibil şi datorită faptului că inculpatul nu deţinea resurse băneşti în vederea achiziţionării de motorină, acesta a luat hotărârea de a alimenta autovehiculul fără însă a achita contravaloarea carburantului. (…) În cuprinsul depoziţiilor sale, acesta a adoptat o poziţie procesuală sinceră, recunoscând săvârşirea faptei şi relatând împrejurările comiterii acesteia”, au precizat procurorii în rechizitoriu.

Brăileanul a fost condamnat la 3 ani de închisoare

Judecătorii i-au aplicat o pedeapsă de 1 an și 3 luni pentru furtul de combustibil, însă au decis anularea liberării condiționate dintr-un alt dosar, contopind această pedeapsă cu o condamnare anterioară de 3 ani și 2 luni. Sentința rezultată va fi executată în regim de detenție, conform deciziei instanței, relatează presa locală.