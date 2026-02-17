Acțiunile operative au avut loc pe 16 februarie 2026, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare. Polițiștii IGPR, împreună cu cei din Brăila și Constanța, au executat cinci mandate de percheziție la domiciliile persoanelor vizate și la sediile unor firme din Brăila, București, Ilfov și Constanța, relatează publicația locală Obiectiv Vocea Brăilei.

Scopul lor a fost identificarea de probe necesare completării materialului probator, dar și a unor bunuri mobile/imobile deținute de persoanele cercetate în vederea dispunerii de măsuri asigurătorii.

„Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada 2021-2024, cadrul militar activ, împreună cu mai multe cunoștințe din anturajul său, ar fi determinat mai multe persoane, prin inducere în eroare, să investească pe o platformă online creată în acest scop, respectiv, să achiziționeze criptomonede.

Prin diverse metode dolosive de manipulare și influențare psihologică, banii tranzacționați de către persoanele vătămate ar fi fost transferați și ar fi ajuns în realitate în conturile bancare deținute de către militar. Prejudiciul constatat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei”, conform IGPR.

Printre victimele presupuse ale schemei se numără militari, polițiști și judecători, conform surselor citate de Obiectiv Vocea Brăilei.

„La acest moment, instituția noastră nu a fost notificată oficial cu privire la situația menționată. În cazul în care ni se va solicita sprijinul, vom pune la dispoziția organelor abilitate toate documentele și informațiile necesare pentru a sprijini verificările, în condițiile legii”, a transmis ISU Brăila.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE