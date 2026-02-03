Decizia instanței, pronunțată pe 30 ianuarie 2026 de Judecătoria Brăila, nu este definitivă.

De ce au furat frații din Brăila un capac de canalizare

Fapta a avut loc pe 4 decembrie 2024, în jurul orei 21:00. Cei doi bărbați din Brăila, în timp ce mergeau cu un taxi pe care îl conducea unul din ei, au găsit capacul într-o parcare a unui bloc din oraș.

Motivul furtului: în fața casei unuia dintre ei se afla o gură de canal descoperită. Capacul a fost luat și dus la domiciliul acestuia.

Potrivit anchetatorilor din Brăila, câteva ore mai târziu, polițiștii au oprit mașina folosită în regim de taxi de către celălalt bărbat. În urma interogării, taximetristul a recunoscut furtul și i-a condus pe agenți la casa fratelui său.

„Au predat organelor de poliţie capacul de canalizare sustras”, se arată în declarațiile autorităților din Brăila.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila au întocmit dosar pentru furt calificat, înregistrat pe 3 septembrie 2025.

Frații din Brăila, condamnați la închisoare pentru 367 de lei

Prejudiciul din dosar, în valoare de 367 de lei, a fost recuperat integral, capacul fiind returnat Companiei de Utilități Publice „Dunărea”. Instituția nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Conform legii, furtul calificat comis pe timpul nopții prevede pedepse între 1 și 5 ani de închisoare. În cazul capacelor de canalizare, considerate bunuri ce pun în pericol siguranța traficului și a pietonilor, limitele pedepsei sunt mai mari, între 3 și 10 ani.

Astfel, judecătorul a aplicat cea mai mică pedeapsă permisă de lege, de 2 ani cu suspendare, având în vedere recunoașterea faptei de către cei doi inculpați.

În ciuda prejudiciului mic, legislația penală nu permite alte soluții, precum clasarea sau renunțarea la urmărirea penală.

Fapta fiind dovedită și încadrată legal, dosarul trebuia trimis în judecată. Totodată, limitele mari de pedeapsă pentru furtul calificat au exclus posibilitatea aplicării unei amenzi penale sau amânării pedepsei.

