Accident grav pe DN21, între un autoturism și un TIR

Două femei au murit, iar un bărbat a fost rănit într-un grav accident rutier produs în dimineața zilei de vineri, pe DN21, în apropierea localității Lanurile, județul Brăila.

În urma impactului puternic dintre un autoturism și un TIR, cele trei persoane aflate în mașină au rămas încarcerate, potrivit News.ro.

Martorii de la fața locului au încercat să scoată victimele încarcerate

În autoturism se aflau două femeie și un bărbat. Încă din primele minute, oamenii care au fost martori la accident au încercat să acorde primul ajutor victimelor rămase încarcerate, relatează portalul de știri locale Jurnal de Vrancea.

Pompierii au intervenit de urgență la fața locului. Au fost trimise și trei ambulanțe, dintre care una SMURD, pentru a acorda asistență medicală la fața locului.

Două femei au murit și un bărbat a fost grav rănit în urma accidentului

Salvatorii au scos prima dată cele două femei din mașină, însă acestea se aflau în stop cardio-respirator și nu au supraviețuit.

„Cele două victime de sex feminin au fost scoase din autoturism în stop cardio-respirator. Echipajele au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, medicul a fost nevoit să declare decesul acestora”, au transmis autoritățile.

A treia victimă, un bărbat aflat în autoturism, a fost extras conștient și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații suplimentare. Șoferul camionului, care acuza dureri toracice, a fost de asemenea preluat de ambulanța SMURD și dus la spital.

Cercetările continuă pentru a determina cauzele exacte ale accidentului, au precizat reprezentanții Poliției. Accidentul din localitatea Lanurile vine la doar patru zile de la momentul în care o femeie nevinovată a fost strivită între mașină și un stâlp în Brăila, după ce șoferul unui Mercedes a forțat semaforul și a trecut pe roșu.