Proiect întârziat și critici din partea publicului

Comentariile la videoclip exprimă nemulțumirea față de ritmul lent al lucrărilor. „Mulțumim pentru filmare, întrucât putem vedea stadiul actual al lucrării. De fapt, este așa cum a fost lăsat anul trecut, când se spunea că urmează să se monteze tiranții, dar nu s-au mai montat”, a scris un utilizator. Un alt comentator a adăugat: „Chiar nu mai știam stadiul, însă cu dezamăgire constat că este același. Probabil că nu au expertiza pe acest tip de pod și așteaptă vreun subcontractor.”

În plus, alți utilizatori au menționat că prioritatea constructorului Spedition UMB pare să fie finalizarea altor proiecte, cum ar fi Autostrada A7, finanțată prin PNRR. „Având în vedere loturile de autostradă aflate în construcție, prioritățile sunt cu siguranță altele…”, a comentat un utilizator.

Termene ratate pentru Drumul Expres Brăila – Galați

Proiectul Drumului Expres Brăila – Galați, cu o lungime de 10,76 kilometri și o valoare de 449,42 milioane lei (fără TVA), a fost atribuit companiei Spedition UMB în aprilie 2021, lucrările începând în primăvara anului 2022. Totuși, Autorizația de Construire pentru viaductul de 1,7 kilometri peste Siret și liniile CFR a fost emisă abia în decembrie 2022, întârziind semnificativ lucrările.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunțase în martie 2025 că drumul urma să fie deschis în vara anului trecut. „Tot în vară, vom da în circulație și Brăila – Galați…”, declara Grindeanu la acea vreme. Cu toate acestea, termenul nu a fost respectat. În decembrie 2025, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că drumul va fi deschis traficului în prima jumătate a anului 2026, subliniind importanța acestuia pentru maximizarea utilității Podului suspendat de la Brăila.

Un proiect strategic pentru legătura dintre Moldova și Dobrogea

Drumul Expres Brăila – Galați este o investiție strategică menită să asigure o legătură rutieră modernă între Moldova și Dobrogea. Acesta va facilita accesul rapid între Galați, Podul de la Brăila, Tulcea și Constanța, precum și conexiunea cu Autostrada Soarelui pe ruta Galați – Brăila – Drajna.

Conform declarațiilor secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, făcute în iunie 2025, progresul fizic al proiectului depășise atunci 90%, iar mobilizarea pe șantier includea 250 de muncitori, 50 de utilaje și 45 de autocamioane. Zona Podului peste Siret, descrisă ca fiind „cea mai complexă structură” a proiectului, rămâne însă un punct critic. „Este cel mai spectaculos pod construit acum, după cel peste Dunăre de la Brăila”, a declarat Scrioșteanu.

În pofida promisiunilor repetate și a eforturilor de pe șantier, nemulțumirea publicului rămâne vizibilă, iar finalizarea acestui proiect extrem de important pentru infrastructura din estul României este așteptată cu nerăbdare.

