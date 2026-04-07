În timp ce Centrul Vechi găzduia Târgul de Florii și Paște, brăilenii au trecut în număr mare și pe la târgul privat de lângă Sala Polivalentă, o destinație deja tradițională în zona Parcului Monument.

Deși oferta principală a târgului de lângă Polivalentă constă în îmbrăcăminte și încălțăminte, zona alimentară a făcut diferența în acest weekend. Astfel, pe lângă standurile cu haine, brăilenii s-au putut bucura de preparate gătite pe jar, vedeta incontestabilă fiind scrumbia de Florii.

La târgul de lângă Polivalentă, scrumbia a fost accesibilă tuturor: doar 10 lei porția! Pachetul a cuprins peștele la grătar și alături de pâine/mămăligă și mujdei/lămâie, la alegere, oferind un contrast major față de prețurile piperate din piețele orașului, potrivit Obiectiv Vocea Brăilei.

Evoluția prețului la scrumbie este spectaculoasă: de la cel mai accesibil pește de sezon, acesta a devenit un lux. În prezent, în piețele din Brăila, scrumbia se comercializează cu până la 85 lei/kg.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE