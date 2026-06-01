Un tânăr de 24 de ani se zbate între viață și moarte după ce a fost înjunghiat pe o stradă din localitatea Chiscani, județul Brăila. Viața i-a fost salvată, cel puțin momentan, de o coincidență fericită: o ambulanță se afla deja în zonă și l-a transportat rapid la spital. Suspectul a fost identificat și reținut de oamenii legii la doar câteva minute după atac, relatează televiziunea PRO TV.

Scenele violente s-au derulat chiar în centrul localității Chiscani, în județul Brăila, pe fondul unui conflict mai vechi dintre cei doi. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, atacatorul, în vârstă de 22 de ani, și-a motivat gestul extrem în timpul audierilor, susținând că victima i-ar fi curtat iubita și i-ar fi făcut avansuri acesteia.

Cei doi s-au întâlnit duminică seară, pe stradă, iar conflictul a izbucnit instantaneu: atacatorul s-a năpustit asupra victimei și i-a înfipt cuțitul în brațul drept. Salvarea tânărului a venit de la o ambulanță care se afla în trafic în acel moment; medicii au intervenit imediat și l-au transferat la spitalul din Brăila, unde se află în stare gravă.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore urmând să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Acesta este acuzat oficial de vătămare corporală și tulburarea ordinii publice, riscând să își petreacă următoarele 30 de zile în spatele gratiilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE