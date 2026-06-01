Mobilizarea soldaților de-a lungul șoselelor poate fi văzută în diverse videoclipuri filmate de martori de la fața locului și distribuite pe rețelele de socializare. Soldații respectivi au misiunea de a depista dronele ucrainene și de a le doborî pentru a permite efectuarea transporturilor.

De câteva săptămâni, rețelele de socializare sunt pline de videoclipuri cu drone ucrainene care atacă camioane și cisterne ale armatei ruse. Coloane înalte de fum și vehicule arse devin o imagine din ce în ce mai observată pe șoselele din teritoriile ucrainene ocupate, relatează ABC News și TVP World.

Kremlinul se bazează pe aceste artere interurbane, unele dintre ele situate la peste 100 de kilometri în spatele liniei frontului, pentru a furniza provizii militare vitale forțelor sale armate. Principalele rute ale acestui coridor terestru sunt M18 (nord-sud) și M14 (est-vest).

Aceste rute sunt expuse acum la dronele cu inteligență artificială, care pot lovi cu precizie inclusiv un vehicul aflat în mișcare la sute de kilometri distanță.

Atacurile cu drone au devenit atât de semnificative, încât unii experți au declarat că războiul a intrat într-o nouă fază. Această „nouă fază” este definită de capacitatea Ucrainei de a perturba liniile de aprovizionare rusești considerate anterior inaccesibile.

Ukraine's "middle strike summer" continues; two "Hornet" loitering munitions attack a Russian truck on the Mariupol-Berdiansk "R-280" highway.



The first drone fails to detonate, the second completely destroys the Russian vehicle. pic.twitter.com/AdmYjspZhQ — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) May 29, 2026

Vulnerabilitatea acestor rute în fața dronelor ucrainene a fost recunoscută inclusiv de bloggerii prorăzboi din Rusia. În opinia lor, folosirea acestor rute a devenit o „loterie” periculoasă.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mîhailo Fedorov, a recunoscut joi că țara sa vrea să impună o „blocadă logistică” asupra rutelor de aprovizionare folosite de armata rusă.

„Rusia pierde din ce în ce mai mult unul dintre avantajele cheie pe care le-a construit după 2022 – profunzimea logistică strategică în sudul ocupat al Ucrainei”, a subliniat într-un interviu acordat pentru TVP World generalul-maior (în retragere) Vladîslav Klocikov, fost comandant adjunct de brigadă în armata ucraineană.

Potrivit acestuia, întreaga rețea rutieră din teritoriile ocupate de ruși în Ucraina a intrat sub raza de acțiune a dronelor ucrainene.

Pentru astfel de atacuri, ucrainenii folosesc în special dronele Hornet, de producție americană, scrie France24.

Aceasta înseamnă că vehiculele de aprovizionare ale armatei ruse sunt acum expuse ore întregi în timp ce circulă pe drumurile lungi din Rusia către bazele din estul Ucrainei și Crimeea. Atacurile pot veni oricând și aproape de oriunde.

„Țintele nu mai sunt vehicule din prima linie sau active izolate, ci arterele logistice principale responsabile pentru muniție, combustibil, aprovizionare cu drone, mișcarea rezervelor, întreținere, comunicații și susținerea câmpului de luptă”, a precizat Klocikov.

🤯 WOW: Ukrainian drones cripple Russian logistics along major highways. pic.twitter.com/6Dliuc8cy8 — UNITED24 Media (@United24media) May 26, 2026

Drona Hornet, pe care rușii o numesc „Martian-2”, este silențioasă și are o rază medie de acțiune. Această dronă kamikaze poate transporta o sarcină utilă de 4,5 kilograme și poate lovi o țintă cu o viteză de 200 de kilometri pe oră.

În timp ce forțele americane o folosesc în antrenamente, cele ucrainene o testează direct în lupte. Brigăzile Azov și Hartia au postat deja imagini cu drone Hornet care atacă convoaie de aprovizionare ale armatei ruse.

Pe canalul său de Telegram, bloggerul militar rus Aleksandr Harchenko a recunoscut că „logistica rusească este serios perturbată”. Potrivit acestuia, dronele Hornet le permit ucrainenilor să atace pe la o distanță fără precedent: „Până de curând, băieții efectuau cu ușurință patrule la 50 de kilometri de linia frontului. Dar acum, această zonă este sub focul dronelor Hornet”.

Centrul pentru Analiza Politicilor Europene a constatat recent că podul terestru dintre Rusia și o mare parte din linia frontului a devenit „o autostradă spre iad”.

