La proba de 10 kilometri de la Oceanman Costa Azahar, una dintre cele mai dure competiții de profil din lume, doi spanioli au fost pe primul loc: Mikel Arteaga García și David Murria. Iar pe locul trei s-a clasat românul Sever Olteanu, care a terminat cursa în două ore, 49 de minute și 17 secunde. 

Sever Olteanu a reușit să obțină medalia de bronz în proba principală de înot 10 kilometri. Foto: Arhiva personală

Sever Olteanu, care practică înotul de mic, este de mai mulți ani profesor de înot în București și mărturisește că provocarea de a participa la competiția de înot de anduranță din Spania a venit de la un client pe care l-a învățat să înoate și care dorea să participe la o competiție pe o distanță de 1,5-2 kilometri.

„Am început să căutăm competiții de înot pe distanțe lungi și Oceanman Costa Azahar a fost una dintre competițiile găsite. M-am gândit să merg și eu și îmi propusesem inițial să înot pe distanța de 5 kilometri. Ulterior, l-am mai invitat pe unul dintre colegii mei, și a zis și el că înoată tot 5 kilometri. Și așa m-am decis să înot 10 kilometri, pentru a nu fi la concurență cu colegul meu de la muncă, pentru a face probe diferite și a avea poate și șanse la o medalie”, povestește Sever Olteanu.

Pregătirea pentru cursa de înot 10 kilometri din Spania a început în aprilie pentru înotătorul originar din Pitești, având și zile în care la antrenamente a reușit să înoate 8 kilometri. Sever Olteanu are o pregătire fizică foarte constantă, mergând des cu bicicleta, alergând sau înotând câte 2-3 kilometri. 

De la cădere psihică la podium

Toată cursa din Spania a fost pe lângă țărm. Sever Olteanu a plecat dintr-un punct, a înotat 4 kilometri pe lângă țărm, a întors 4 kilometri până în zona startului, după care a parcurs alți 2 kilometri. 

„Apa a fost undeva la 18 grade, foarte rece să zic. Am avut costum de neopren, a fost obligatoriu. Aici am întâmpinat niște probleme. În timpul competiției, costumul de neopren m-a frecat foarte tare. Cred că nisipul care era în apă sau apa foarte dură a intrat între piele și costum. Am terminat cursa cu mai multe răni la gât și la brațe. Valurile au fost destul de mari și m-au încurcat destul de mult. La prima tură de 4 km până când s-a întors, am simțit curenții ca și cum ar fi venit din partea dreaptă și din față. Și am căzut puțin psihic după ce am întors, pentru că m-așteptam să fie mai ușor să iau curenții din spate când întorc. Și de fapt, i-am avut total din față când m-am întors. Dar după ce am întors, să zic, cam la un kilometru, doi, mi-am revenit mental și am continuat proba. Am fost o perioadă pe primul loc, după care am ajuns pe locul al treilea, pe care l-am păstrat până la finalul competiției. Fiind valuri destul de mari, a fost destul de complicat să văd și balizele, ca să pot să mă orientez. Cumva, emoțiile au fost mari la final, pentru că nu au afișat niciun fel de rezultat și am așteptat podiumul. Și când am auzit că m-am clasat în clasamentul general în locul 3, am uitat de toate durerile, mă dureau mușchii foarte tare. Când am ajuns pe podium a fost o emoție foarte, foarte interesantă pe care aș vrea să o retrăiesc”, rememorează Sever Olteanu.

În total, acesta s-a întors cu două medalii de la competiția internațională din Spania: bronzul în clasamentul general și aurul la categoria sa de vârstă (30-39 de ani). 

Sever Olteanu s-a întors cu două medalii de la competiția internațională din Spania. Foto: Arhiva personală

S-a calificat la Cupa Mondială

Grație performanței foarte bune din Spania, Sever Olteanu s-a calificat la Cupa Mondială de profil, ce se va desfășura în luna noiembrie în Republica Dominicană. 

„Va fi o competiție de prim rang ce va fi o nouă provocare majoră pentru mine. Partea bună e că am timp să mă antrenez specific până în noiembrie. Apa o să fie, cu siguranță, mult mai caldă. O să se înoate în Marea Caraibilor și probabil apa o să fie undeva la 28-29, poate chiar 30 de grade”, mai precizează înotătorul român medaliat în Spania.

Sever Olteanu a explicat și cum este înotul în ape deschise comparativ cu cel în piscină: „Tehnica e puțin diferită față de piscină. Diferența cea mare e că în piscină respirația o faci tot timpul lateral, pe stânga sau pe dreapta, la procedeul crawl. Iar în ape deschise, ca să poți să navighezi cât mai drept, ai nevoie să respiri destul de des în față, ca să vezi balizele și să te poți orienta cât mai bine”.

Sever Olteanu. Foto: Arhiva personală

Peste 100 de medalii la campionatele naționale de înot

Sever Olteanu a început să înoate de mic la Bazinul Olimpic Pitești. Timp de 15 ani a făcut înot de performanță, obținând peste 100 de medalii la juniori și seniori și stabilind mai multe recorduri naționale pe distanța de 1.500 de metri. Într-un an, a reușit să stabilească nu mai puțin de cinci recorduri naționale. 

În urmă cu trei ani a mai participat la o competiție internațională de înot în Italia. Și de acolo s-a întors cu o medalie, clasându-se pe locul al treilea la categoria sa de vârstă, pe distanța de 5 kilometri. De-a lungul anilor, Sever Olteanu s-a clasat de mai multe ori pe podium la diferite ediții a unui triatlon consacrat organizat în Munții Apuseni, în zona lacului Beliș din județul Cluj. 

