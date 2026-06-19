303.000 de lei ca 41.000 de morminte din Brașov să fie găsite cu GPS

Proiectul are o valoare maximă de 250.413 lei fără TVA. Cu TVA, suma ajunge la aproximativ 303.000 de lei. Banii sunt alocați pentru un sistem software prin care administrația cimitirelor să poată gestiona mai clar informațiile despre morminte, persoanele înhumate, concesionari, contracte și plăți.

În prezent, evidențele cimitirelor sunt greu de urmărit fără un sistem digital complet, spun autoritățile, iar noul proiect ar urma să adune toate datele într-o bază informatică, legată de o hartă digitală. Firma care va câștiga contractul va trebui să preia, să verifice, să proceseze și să coreleze informațiile existente în evidențele administrației cimitirelor. Apoi, datele vor fi introduse într-o bază geospațială, astfel încât fiecare mormânt să fie poziționat exact pe hartă.

Practic, un loc de veci nu va mai fi doar o poziție trecută într-un registru, ci va avea o localizare clară în sistem.

GPS-ul va ajuta aparținătorii să nu se mai rătăcească

Noul sistem va permite identificarea rapidă a locurilor de veci. Pentru aparținători, asta poate însemna mai puțin timp pierdut printre alei, mai ales în cimitire mari sau în situațiile în care familia nu cunoaște exact amplasarea mormântului.

Platforma ar urma să ajute și administrația, care va putea verifica mai ușor cine este înhumat într-un anumit loc, cine este concesionarul, ce contract există și care este situația plăților. În viitor, proiectul ar putea include și coduri QR pe monumente funerare. Acestea ar permite accesul rapid la informații despre persoanele înhumate și despre perioada de concesiune.

Proiectul include și servicii online

Pe lângă localizarea mormintelor, sistemul ar putea permite și dezvoltarea unor servicii electronice pentru public. Aparținătorii ar putea consulta online informații despre locurile de veci sau ar putea identifica mai ușor amplasarea exactă a unui mormânt.

Un astfel de sistem poate fi util mai ales pentru familiile care nu locuiesc în Brașov, pentru persoanele în vârstă sau pentru cei care trebuie să verifice situația unui loc de veci fără să meargă de fiecare dată la administrația cimitirului.

Ce informații vor fi introduse în sistem

Baza de date va include informații despre locurile de veci, persoanele înhumate, concesionari, contractele de concesiune și plățile existente în evidențele administrației cimitirelor. Toate aceste date vor fi corelate cu harta digitală a cimitirelor. Scopul este ca administrația să aibă o imagine completă și actualizată a celor două cimitire.

Reprezentanții Primăriei Brașov spun că sistemul va face lucrurile mai simple atât pentru instituție, cât și pentru aparținători.

„Acest sistem vine ca ajutor, pentru că vom avea o imagine digitală, completă, a întregului cimitir. De la morminte, cu fiecare poziționat exact unde este, înregistrat pe fiecare mormânt, cine este înhumat acolo, perioada de concesiune, plățile. La fel și pentru aparținători. Le va fi foarte ușor”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, pentru Observator.

Proiectul ar urma să fie implementat în 90 de zile de la emiterea ordinului de începere. Asta înseamnă că, după atribuirea contractului, firma câștigătoare va avea trei luni pentru preluarea datelor, verificarea lor și integrarea în aplicația de administrare a cimitirelor. Cele două cimitire care intră în proiect sunt Cimitirul Șprenghi și Cimitirul Municipal, două dintre cele mai importante cimitire administrate la nivelul orașului Brașov.

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