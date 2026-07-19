Dumitru Udrescu a fost cel care a lansat emisiunea în 1965, alături de Adolf Oprescu, iar în urmă cu mulți ani a explicat că și-a dorit să ofere telespectatorilor o alternativă la propaganda regimului comunist. „Dorința mea a fost să produc o fereastră spre ceva care să fie altceva decât ideologia exasperantă și aproape obscenă a timpului”, mărturisea Dumitru Udrescu.

Prima ediție a „Teleenciclopedia” a fost transmisă în direct pe 22 mai 1965. De-a lungul timpului, emisiunea a abordat teme din istorie, artă, geografie, știință, cinematografie și tehnologie.

Aria pentru pian și orchestră compusă de Nicolae Kirculescu a fost aleasă drept muzică de generic a „Teleenciclopediei” de primii producători ai emisiunii, Adolf Oprescu și Dumitru Udrescu. De-a lungul timpului, coordonarea producției a fost preluată de mai multe echipe, iar după Revoluția din 1989, Cornelia Rădulescu a continuat să conducă emisiunea.

„Teleenciclopedia” a avut numeroși colaboratori renumiți, printre care Ion Caramitru, Florian Pittiș, Irina Petrescu, Sanda Țăranu, Carmen Movileanu și Răzvan Theodorescu, ale căror voci au devenit parte din identitatea emisiunii.

Dar au fost și situații mai puțin plăcute în istoria emisiunii. În primăvara lui 1988, cu un an înainte de căderea regimului dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu, „Teleenciclopedia” a fost suspendată după difuzarea unor documentare despre Jean-François Champollion și bufnițe, care au nemulțumit-o pe Elena Ceaușescu. Emisiunea era permanent difuzată sâmbăta.

„Luni dimineață ne-am trezit cu un telefon de la secția de presă a CC al PCR, prin care eram anunțați că tovarășa Elena Ceaușescu a fost foarte supărată, întrebând de ce-i dăm atâta importanță lui „Șampion ăla” și de ce sunt prezentate niște păsări „dăunătoare” precum bufnițele. Se pare că „academiciana de renume mondial” era poreclită de cei din anturaj, care o antipatizau, „Bufnița”. Emisiunea a fost scoasă din program”, și-a amintit Cornelia Rădulescu peste 15 ani.

„Șampion” era, de fapt, o deformare a numelui lui Jean-François Champollion, savantul francez care a reușit să descifreze scrierea hieroglifică egipteană. Până la urmă, emisiunea „Teleenciclopedia” a revenit în grila TVR după două luni și jumătate, în urma numeroaselor scrisori primite din partea telespectatorilor.

În 2025, „Teleenciclopedia” a împlinit 60 de ani și a depășit 2.850 de ediții, fiind difuzată și acum de TVR. Emisiunea este considerată cel mai vechi magazin de știință și cultură din televiziunea românească, iar Dumitru Udrescu rămâne cel care a pus bazele unuia dintre cele mai longevive și apreciate programe TV din România.

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