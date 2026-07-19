În ultimii ani, călătoriile solo au devenit mai mult decât o tendință. Au ajuns o formă de libertate și de redescoperire personală, iar femeile sunt cele care conduc această schimbare.

Tot mai multe aleg să își facă bagajele și să pornească singure în vacanță, fie pentru relaxare, aventură sau pur și simplu din dorința de a explora lumea în propriul ritm.

Programe speciale dedicate exclusiv femeilor

Datele confirmă această evoluție: la nivel global, aproximativ 75% dintre persoanele care călătoresc singure sunt femei, iar acestea reprezintă și 64% din totalul călătorilor.

Profilul aventurierei solo este, de asemenea, diferit de imaginea clasică: vârsta medie este de 47 de ani, iar segmentul femeilor de peste 45 de ani este unul dintre cele mai active, 81% dintre acestea alegând să plece singure în vacanță.

Tocmai din acest motiv, urmărind tendința globală, agențiile de turism au decis să introducă un program special de circuite dedicate exclusiv femeilor care aleg să călătorească singure, dar care își doresc confortul unui grup organizat, în destinații memorabile.

„Turismul se schimbă, iar în ultimii ani călătorii caută, mai ales, experiențe care îi transformă”, spune Cristian Pandel, CEO-ul agenției Christian Tour.

De ce aleg femeile să călătorească singure în vacanțe

Pentru că tot mai multe femei își doresc să descopere destinații noi, compania a ales cinci destinații speciale dedicate doamnelor și domnișoarelor: Coreea de Sud, Japonia, Vietnam, Maroc și Panama.

Toate programele sunt dedicate exclusiv femeilor și includ experiențe special concepute pentru acestea: de la ateliere de gastronomie, wellness și beauty până la ceremonii tradiționale și experiențe autentice.

Femeile aleg vacanțe cu destinații speciale și pentru pozele de colecție, care să ajung pe rețele sociale. Foto: magnific.com
Femeile aleg vacanțe cu destinații speciale și pentru pozele de colecție, care să ajung pe rețele sociale. Foto: magnific.com

Conform studiilor internaționale, aproape 87% dintre femei aleg acest stil de călătorie din proprie inițiativă, iar 96% spun că ar face-o mai ușor într-un grup organizat. Libertatea, dezvoltarea personală și siguranța reprezintă principalele motivații ale acestui tip de turism.

„Ce își dorește cu adevărat un călător atunci când merge până în celălalt capăt al lumii? Nu vrea doar să bifeze obiective turistice, ci își dorește să trăiască experiențe memorabile. Activități autentice, întâlniri cu oameni și comunități locale, experiențe culinare și culturale”, spune și Elena Anghel, reprezentanta companiei.

Coreea de Sud, destinațiile cu cea mai rapidă creștere

Dintre programele dedicate femeilor, Coreea de Sud este una dintre destinațiile cu cea mai rapidă creștere din Asia, depășind deja recordurile din perioada pre-pandemie.

Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani aleg această destinație pentru experiențele sociale, concerte și activitățile culturale interactive.

Categoria de vârstă 30-45 de ani este atrasă în special de gastronomia coreeană, cafenelele tematice și viața de noapte.

În segmentul 45-65 de ani, unul dintre cele mai dinamice în ultimii ani, interesul este îndreptat către turismul medical, spa-uri, dar și către confort, cultură și circuite organizate.

Circuitul „Povestea asiatică trăită la feminin” durează 10 zile și include zeci de activități speciale pe ruta Seoul – Jeju – Busan.

Vacanță între Tokyo, Hiroshima și Osaka

Japonia continuă să fie una dintre vedetele turismului mondial, cu peste 36 de milioane de vizitatori anual, numărul acestora fiind într-o continuă creștere.

Printre principalele atracții pentru cei care aleg această destinație se numără Tokyo, Kamakura, Hakone, Muntele Fuji, Kanazawa, Kyoto, Hiroshima și Osaka.

Japonia continuă să fie una dintre vedetele turismului mondial. Foto: magnific.com
Japonia continuă să fie una dintre vedetele turismului mondial. Foto: magnific.com

Turiștii sunt atrași în special de cultura japoneză, festivalurile locale și evenimentele de street food. Nu lipsesc experiențele gastronomice, combinațiile spectaculoase dintre orașe și natură și numeroasele locuri ideale pentru fotografii memorabile.

Persoanele de peste 45 de ani aleg Japonia mai ales pentru circuitele culturale, patrimoniul impresionant, grădinile japoneze, templele, gastronomia rafinată, tradițiile locale și nivelul ridicat de siguranță. Circuitul are o durată de 13 zile.

Start în croaziere pe Mediterană sau în fiordurile norvegiene

Pe lângă cele cinci destinații dedicate femeilor, românii pot alege și alte destinații spectaculoase, precum China, aflată într-o amplă transformare a consumului turistic, Panama, Tibet, Africa de Sud, Argentina, Patagonia și Mexic.

Cum segmentul croazierelor se află într-o creștere accelerată la nivel internațional, tot mai mulți turiști români se orientează către acest tip de vacanță. Printre destinațiile preferate se numără itinerariile din Marea Mediterană, fiordurile norvegiene, Orientul Mijlociu, Asia și Alaska.

„Programele sunt gândite astfel încât experiența de la bord să fie completată de excursii atent selectate și de servicii integrate, de la transport și cazare până la asistență în limba română”, transmit reprezentanții operatorului de turism.

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