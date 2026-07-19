CFR Călători a trimis o locomotivă de schimb

Într-un comunicat, compania feroviară precizează: „Trenul IR 12079, care circulă pe relaţia Budapesta – Bucureşti Nord, staţionează în linie curentă între staţiile Caracal şi Fărcaşele ca urmare a defectării accidentale a locomotivei de remorcare EA 014, aflată în perioada de garanţie asigurată de SC RELOC SA Craiova.”

Pentru reluarea circulației a fost trimisă o locomotivă de rezervă.

În același timp, spre locul incidentului se deplasează și echipele tehnice ale companiei care a modernizat locomotiva, responsabile de mentenanță și de respectarea obligațiilor de garanție.

Întârziere de aproximativ cinci ore

Potrivit informațiilor disponibile la prânz, trenul figura cu o întârziere estimată de aproximativ cinci ore la sosirea în Gara de Nord București, conform Club Feroviar.

CFR Călători le-a transmis scuze pasagerilor afectați pentru disconfortul creat şi îi asigură că depune toate eforturile necesare pentru reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, în cel mai scurt timp posibil.

Nu este primul incident cu locomotive modernizate de RELOC

Defecțiunea de duminică nu este un caz izolat.

În decembrie 2025, locomotiva ELASMO 005, modernizată tot de RELOC SA, s-a defectat în timpul tractării unui tren InterRegio, ceea ce a dus la o întârziere de peste 200 de minute, până la sosirea unei alte locomotive.

Un nou incident a fost înregistrat și în ianuarie 2026, când locomotiva ELASMO 007, modernizată recent de aceeași companie, s-a defectat în timp ce tracta trenul internațional IRN 79 Budapesta Keleti – București Nord.

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