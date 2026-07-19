Umbrelele și șezlongurile, confiscate la răsărit

Operațiunea din stațiunea Manduria, din Italia, a început sâmbătă dimineață, la ora 6:00, iar echipele Primăriei, însoțite de Poliția Locală, au ridicat zeci de obiecte abandonate pe cele mai aglomerate plaje.

Acțiunea vizează un fenomen devenit obișnuit în sezonul estival: turiștii lasă umbrele, șezlonguri, scaune sau prosoape pe plajele libere pentru a-și păstra locul până mai târziu în cursul zilei.

Autoritățile italiene consideră însă această practică ilegală și au decis să intervină.

Toate obiectele găsite nesupravegheate sunt încărcate într-un camion și transportate într-un depozit al Primăriei.

La operațiune a participat și primarul orașului Manduria, Domenico Sammarco, care a supravegheat personal intervenția.

„Plajele publice trebuie să rămână libere, accesibile și deschise tuturor, fără ocupări preventive sau privilegii”, a spus primarul, potrivit unei publicații locale.

Amenzi de până la 500 de euro

Proprietarii își pot recupera umbrelele și șezlongurile confiscate, însă doar după ce solicită restituirea acestora.

În plus, aceștia riscă amenzi de până la aproximativ 500 de euro, pentru încălcarea regulamentelor privind utilizarea plajelor publice.

Autoritățile locale au anunțat că verificările vor continua pe tot parcursul sezonului estival pentru a împiedica ocuparea abuzivă a plajelor.

Italia este una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, iar regulile se aplică tuturor turiștilor, indiferent de naționalitate.

Cei care aleg această metodă riscă nu doar să își găsească umbrela sau șezlongul confiscate, ci și să primească o amendă consistentă.

Pe de altă parte, pe o plajă celebră din Italia adulții nu au voie să folosească umbrelele.

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