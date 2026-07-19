„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat duminică, 19 iulie, ora 13.19, un grup de ținte aeriene la o distanță de aproximativ 15 km Est de localitatea Vâlcove, Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 13.57.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 14.34”, a transmis colonel Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN, în cadrul unui comunicat de presă.

De asemenea, a mai transmis faptul că MApN monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente, menținând permanent legătura cu acestea.

Pe 11 iulie, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat ținte aeriene în apropierea localităților Chilia și Ismail din Ucraina și au anunțat stare de alertă, a transmis instituția.

În luna mai, autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra riscului căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Forţele Aeriene Române au detectat mai multe ţinte în proximitatea spaţiului aerian al României.

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