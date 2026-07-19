Contractul de închiriere – Clauze pe care să le ai în vedere

Șabloanele generice de pe internet sunt, de cele mai multe ori, redactate în favoarea proprietarului și omit reguli de siguranță vitale. Un contract superficial te lasă vulnerabil în fața unor abuzuri. Iată clauzele „scut” pe care orice chiriaș ar trebui să le impună înainte de a semna:

1. Identificarea proprietarului de drept

Solicită întotdeauna un extras de carte funciară recent (nu mai vechi de 30 de zile) și buletinul celui care semnează.

De ce te salvează: Te asiguri că persoana care îți încasează banii este într-adevăr proprietarul legal și nu un simplu ruda sau un coindivizar care închiriază fără acordul celorlalți membri ai familiei.

2. Condițiile clare pentru returnarea garanției

Garanția reprezintă cel mai frecvent motiv de dispută. Contractul trebuie să prevadă un termen clar de returnare (de exemplu, „maximum 14 zile de la eliberarea apartamentului și achitarea ultimelor facturi”). De asemenea, menționează că reținerea banilor se poate face doar în baza unor facturi justificative pentru daunele cauzate din culpa ta, nu pentru uzura normală a imobilului.

3. Delimitarea reparațiilor – cine și ce plătește

Proprietarul este obligat prin lege să suporte costul reparațiilor mari și structurale: țevi sparte în pereți, infiltrații, defectarea centralei termice sau a electrocasnicelor mari stricate din cauza vechimii.

este obligat prin lege să suporte costul reparațiilor mari și structurale: țevi sparte în pereți, infiltrații, defectarea centralei termice sau a electrocasnicelor mari stricate din cauza vechimii. Chiriașul plătește doar reparațiile minore, ce țin de utilizarea zilnică (schimbarea unui bec, a unei garnituri la baterie sau a unui geam spart din neatenție).

4. Dreptul la viață privată și preavizul legal

Proprietarul nu are voie să intre în locuință neinvitat. Insistă ca în contract să scrie clar că vizitele de verificare se fac maximum o dată pe lună, doar cu un preaviz de 48 de ore și în prezența ta.

Preavizul (Cum te asiguri că nu ești evacuat subit): Contractul trebuie să includă o clauză de preaviz de minimum 30 de zile (recomandat 60 de zile) în cazul în care proprietarul dorește încetarea contractului. Dacă îți plătești obligațiile la zi, nimeni nu te poate da afară de pe o zi pe alta.

5. Procesul-verbal de predare-primire și inventarul foto

La intrarea în spațiu, notează într-un proces-verbal starea aparatelor, a pereților, a parchetului și indexul contoarelor. Fă fotografii din prima zi și trimite-le proprietarului pe e-mail. La plecare, acesta nu va putea susține că ai stricat lucruri care erau deja defecte.

6. Înregistrarea la ANAF: Scutul tău de protecție

Proprietarul are obligația legală să înregistreze contractul la ANAF în termen de 30 de zile. Deși el plătește taxele, pe tine te ajută direct: un contract înregistrat oficial reprezintă dovada ta supremă în fața legii că ai dreptul să locuiești acolo, te protejează de abuzuri și îți permite obținerea vizei de flotant.

Contractul de vânzare-cumpărare – Clauzele esențiale

Achiziția unei locuințe este o investiție uriașă, iar simpla prezență a unui notar nu te scutește de riscuri juridice ascunse.

1. Actele esențiale înainte de a da avansul

Extrasul de carte funciară „curat”: Trebuie să fie liber de sarcini, adică să confirme că imobilul nu este ipotecat, pus sub sechestru sau blocat într-un proces.

Trebuie să fie liber de sarcini, adică să confirme că imobilul nu este ipotecat, pus sub sechestru sau blocat într-un proces. Istoricul de proprietate: Notarul trebuie să verifice actele vechi (vânzări anterioare, donații, moșteniri). Dacă un act vechi de acum 10 ani a fost ilegal, riscul se transmite asupra ta.

Notarul trebuie să verifice actele vechi (vânzări anterioare, donații, moșteniri). Dacă un act vechi de acum 10 ani a fost ilegal, riscul se transmite asupra ta. Autorizațiile și dezmembrarea (vitale la case): La case sau blocuri noi, cere autorizația de construire și procesul-verbal de recepție. La case, actul de dezmembrare este vital pentru a fi sigur unde se termină terenul tău și dacă ai drept legal de trecere pe drumul de acces.

2. Cum să nu pierzi avansul dacă banca îți refuză creditul

Nu confunda plata avansului cu regulile din antecontract (promisiunea de vânzare). Dacă cumperi prin credit ipotecar, este obligatoriu să introduci această clauză de returnare a avansului:

„Dacă instituția bancară refuză acordarea creditului din motive ce țin de istoricul juridic al imobilului, de neconformități ale actelor sau din alte motive independente de solvabilitatea cumpărătorului, contractul se anulează, iar vânzătorul este obligat să restituie avansul integral, în termen de X zile.” Fără acest text, dacă banca îți respinge dosarul din cauza problemelor ascunse ale casei, vânzătorul îți poate păstra legal banii.

3. Termenul de predare și penalitățile

Termenul de eliberare: Contractul trebuie să specifice data exactă la care vânzătorul îți predă cheile (de exemplu: „în maximum 5 zile de la încasarea banilor”).

Contractul trebuie să specifice data exactă la care vânzătorul îți predă cheile (de exemplu: „în maximum 5 zile de la încasarea banilor”). Penalități: Pentru fiecare zi de întârziere, vânzătorul trebuie să îți plătească o sumă fixă drept penalizare. Predarea se face doar prin proces-verbal, cu indexul utilităților plătit la zi, ca să nu preiei datorii ascunse.

4. Garanția pentru defecte ascunse (vicii ascunse)

Dacă la câteva luni după mutare descoperi defecte grave pe care nu le-ai putut vedea la vizionare (infiltrații mascate, probleme la structura de rezistență sau la instalații), vânzătorul răspunde legal. Clauza trebuie să prevadă clar că acesta va suporta costul reparațiilor sau îți va returna o parte din preț.

5. Ce se întâmplă dacă vânzătorul se răzgândește

În antecontract, asigură-te că există clauza prin care, dacă vânzătorul nu mai vrea să îți vândă casa din propria lui culpă, este obligat să îți restituie dublul avansului primit.

Un contract nu este o simplă formalitate, ci principala ta armă de apărare în fața neprevăzutului. Indiferent că plătești o chirie lunară sau investești economiile de o viață într-un apartament, clauzele de siguranță corect redactate te vor salva de procese lungi și pierderi masive de bani. Nu semna niciodată în grabă! Un partener de tranzacție corect și de bună-credință va accepta întotdeauna aceste clauze de protecție legală.

Acum, după ce ai aflat care sunt clauzele care te salvează de probleme mari, poţi să cumperi sau să găseşti o locuinţă cu chirie pe Imobiliare.ro!

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