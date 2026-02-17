Contractul de la Brașov include proiectarea, execuția și asistența tehnică pentru o platformă cu 5 poziții noi, realizarea unei căi de degajare rapidă, extinderea iluminatului, instalarea unui sistem de balizaj și TVCI.

De asemenea, sunt luate în calcul lucrări de canalizare pluvială, precum și relocarea unor instalații de medie tensiune și fibră optică. În contract mai sunt incluse organizarea șantierului, testările, recepțiile și garanția pentru intervenții ulterioare.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor la licitația de la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav este 16 martie 2026.

Creșterea interesului companiilor aeriene pentru operare și parcare la Brașov, precum și gestionarea traficului militar ridicat au dus la această investiție, au declarat reprezentanții Aeroportului Internațional Brașov și ai Consiliului Județean Brașov.

Inaugurat în iunie 2023, Aeroportul Ghimbav a cunoscut o dezvoltare accelerată a infrastructurii. Proiectul actual este una dintre cele mai importante etape de extindere, consolidând poziția Brașovului ca hub aerian regional pentru centrul României.

