De la o vilă abandonată la un resort de lux

Antreprenorul brașovean Adrian Brînzoi a transformat o vilă abandonată de pe litoralul Kenyei într-un resort boutique de lux, evaluat la 450 de milioane de șilingi kenyeni, adică aproximativ 3,5 milioane de dolari, potrivit publicației kenyene Streamline, citată de BizBrașov.

Adrian a cumpărat proprietatea în 2021, după perioada în care turismul global fusese puternic lovit. Vila era degradată, iar mulți dintre cei cărora le-a prezentat proiectul nu credeau că investiția poate fi salvată.

„Partenerii erau sceptici. Ei vedeau o proprietate în degradare. Eu vedeam o fundație care nu ar mai putea fi construită de la zero astăzi”, a declarat antreprenorul brașovean pentru publicația kenyană.

În loc să demoleze totul și să construiască de la zero, Brînzoi a mizat pe restaurare. A păstrat arhitectura de inspirație swahili-italiană, specifică zonei Malindi, și a completat-o cu elemente moderne, inclusiv sisteme de energie regenerabilă și conectivitate prin satelit.

Resortul este deja rezervat până la Crăciunul din 2026

Pentru lucrări au fost folosiți meșteri locali din orașul vechi Malindi, iar proiectul a combinat stilul local cu principii moderne de design românesc. Rezultatul este un resort boutique care, potrivit sursei citate, are deja rezervări până în sezonul Crăciunului 2026.

Q Boutique este prezentat ca o alternativă la marile hoteluri all-inclusive. În loc ca turiștii să rămână exclusiv în resort, aceștia sunt încurajați să meargă la restaurante locale și să folosească operatori turistici din zonă.

85 de locuri de muncă și furnizori locali

Impactul economic a fost rapid. Resortul a creat 85 de locuri de muncă directe și colaborează cu 12 furnizori agricoli locali.

Tariful ajunge la aproximativ 52.000 de șilingi kenyeni pe noapte, adică în jur de 400 de dolari. Modelul gândit de Brînzoi este ca o parte mai mare din banii turiștilor să rămână în economia locală din Malindi, nu doar în interiorul resortului.

Kenya vrea să concureze cu Maldive și Zanzibar

Investiția vine într-un moment în care Malindi încearcă să se repoziționeze pe piața turismului de lux și să concureze cu destinații precum Maldive și Zanzibar.

Autoritățile din regiunea Kilifi urmăresc proiectul cu interes. Guvernatorul Gideon Mungaro a anunțat planuri pentru modernizarea pistei Aeroportului Internațional Malindi, astfel încât să poată primi zboruri directe pe distanțe lungi din Europa.

Proiectul ar costa aproximativ 5,5 miliarde de șilingi kenyeni, adică în jur de 42 de milioane de dolari, și ar putea ajuta zona să devină o destinație activă tot anul, nu doar sezonier.

Adrian Brînzoi vrea să se extindă

Pentru antreprenorul brașovean, Q Boutique Resort este doar începutul. El analizează deja alte locații în Watamu și Lamu, unde ar putea dezvolta proiecte asemănătoare.

Planul său este să creeze un lanț de resorturi boutique care să valorifice istoria și frumusețea Coastei Africii de Est, dar să ofere și standardele de lux cerute de turiștii internaționali.

„Kenya are frumusețea. Noi oferim puntea prin care capitalul poate valorifica acest potențial”, a spus Adrian Brînzoi.