„5 minute nu ajung nici pentru nevoile de bază”

Sebastian Rusu, vicepreședinte al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților, susține că peste 150.000 de elevi din România învață în școli supraaglomerate, unde lipsa spațiului a dus la comprimarea programului și la scurtarea pauzelor.

Deputatul spune că pauza de cinci minute nu este suficientă nici măcar pentru lucrurile simple pe care un copil trebuie să le facă între două ore.

„5 minute să meargă la toaletă, să mănânce, să facă schimb de cărți, să respire, să fie copil. Nu ajunge”, a transmis Sebastian Rusu.

El susține că această practică apare în școlile în care programul este foarte aglomerat, iar conducerile încearcă să facă loc tuturor claselor în aceeași clădire. În unele cazuri, cursurile sunt împinse în două sau trei schimburi, iar pauzele devin prima parte tăiată din programul elevilor.

Ce pauze ar trebui să aibă elevii

Regulile actuale prevăd pauze mai mari decât cele de cinci minute. Pentru clasele primare, ora de curs este de 45 de minute, cu pauză de 15 minute după fiecare oră și o pauză de 20 de minute după a doua oră. Pentru gimnaziu, liceu și postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu pauză de 10 minute după fiecare oră, iar după a treia oră se poate stabili o pauză de 15-20 de minute.

Sebastian Rusu spune că, deși regula este clară, în unele școli excepția a ajuns să fie tratată ca o soluție normală. Deputatul susține că pauza redusă la cinci minute nu ar trebui acceptată ca metodă de organizare a programului școlar.

„Nu e o regulă opțională. E lege”, a spus parlamentarul.

„Calitatea educației nu stă în orele înghesuite una în alta”

Sebastian Rusu avertizează că problema nu este doar una de organizare, ci și una care ține de sănătatea copiilor și de felul în care aceștia învață.

Deputatul spune că elevii au nevoie de mișcare, aer, joacă și socializare între ore, nu doar de mutarea rapidă dintr-o clasă în alta. El susține că un copil nu poate funcționa ca o mașinărie și că pauzele sunt necesare pentru ca informația predată la clasă să poată fi procesată mai bine.

„Calitatea educației nu stă în orele înghesuite una în alta, ci în echilibrul dintre efort și recuperare”, a explicat Sebastian Rusu, potrivit sursei citate.

A depus două interpelări la Ministerul Educației

Deputatul PNL de Brașov a anunțat că a depus două interpelări oficiale la Ministerul Educației pe tema pauzelor reduse din școli. El cere o modificare legislativă prin care practica pauzelor de cinci minute să fie interzisă definitiv.

Sebastian Rusu vrea și mecanisme mai stricte de control, prin inspectoratele școlare, astfel încât școlile să nu mai poată reduce pauzele elevilor fără consecințe.

Parlamentarul cere și implicarea părinților. El îi îndeamnă să semnaleze cazurile în care copiii au pauze prea scurte și spune că presiunea publică poate obliga autoritățile să caute soluții reale.

Sebastian Rusu susține că elevii nu trebuie tratați ca „roboți de memorat materie”, ci ca niște copii care au nevoie de pauze reale între ore.

Comentarii (1)
Avatar comentarii

JotheMo 20.05.2026, 07:39

De mult bun simt. Pauzele de 5 minute ca să plece profesorii acasă mai repede sunt un abuz.

