La fața locului, imaginea este una de-a dreptul sfâșietoare. Cosmin C. (27 de ani) stă prăbușit pe o bancă la doar 50 de metri de ruine, privind fix mormanul de praf și beton sub care se află logodnica sa, Georgina (25 de ani), și verișoara lui (26 de ani).

O secundă care a salvat o viață, dar a îngropat un viitor

Cei trei români sosiseră în Görlitz luni, în jurul orei 16.00, și se cazaseră într-un apartament de vacanță situat la primul etaj al imobilului.

La scurt timp, în jurul orei 17.25, Cosmin a ieșit din casă pentru a merge la farmacie și la supermarket, după ce logodnica lui se plânsese de dureri de cap. Această decizie i-a salvat viața.

„Mergeam doar de vreo 20 de secunde când am auzit explozia în spatele meu”, a povestit tânărul printre lacrimi. „M-am întors și am văzut cum se prăbușește toată casa. Sper că sunt încă în viață, dar este o șansă de doar unu la sută”, a continuat, aproape în șoaptă, Cosmin.

Tragedia lovește cu atât mai crunt cu cât cei doi tineri aveau viitorul planificat în cele mai mici detalii: Georgiana și Cosmin urmau să se căsătorească în această vară, iar din luna iulie bărbatul trebuia să înceapă un nou loc de muncă în Frankfurt.

Operațiune contra cronometru

Alături de cele două românce, sub dărâmături se află și un cetățean bulgar în vârstă de 48 de ani. Alți doi muncitori polonezi, care se aflau pe lista inițială a dispăruților, au scăpat printr-un noroc, fiind ieșiți în oraș după mâncare în momentul deflagrației.

Autoritățile nu pot exclude însă un scenariu și mai sumbru: existența unor victime de pe stradă. Șefa pompierilor din Görlitz, Anja Weigel (47 de ani), a precizat că, în momentul exploziei, pe trotuarul din fața casei s-ar fi putut afla pietoni.

Misiunea salvatorilor este una extrem de periculoasă și complexă, din cauza riscurilor colaterale. Pompierii sunt nevoiți să sape în diverse puncte ale străzii pentru a bloca conducta principală, deoarece robinetul de siguranță al casei este îngropat adânc sub moloz.

Între 90 și 100 de paramedici și pompieri din întreaga regiune a Saxoniei, sprijiniți de echipaje specializate din Polonia, lucrează în schimburi continue.

După securizarea rețelei de gaz, salvatorii vor fi nevoiți să îndepărteze manual fiecare bucată de beton.

Cosmin a vorbit cu primarul român din Gorlitz

Drama cetățeanului român a mobilizat și conducerea politică locală. Primarul orașului Görlitz, Octavian Ursu (58 de ani, CDU), politician de origine română, s-a deplasat de urgență la locul dezastrului și a putut să discute și să-i ofere sprijin lui Cosmin în limba sa maternă.

Prezent la fața locului, ministrul de interne al landului Saxonia, Armin Schuster (65 de ani, CDU), s-a declarat profund mișcat de proporțiile tragediei: „Ți se rupe inima să vezi un partener de viață așteptând cu atâta disperare o veste”.

În ciuda avertismentelor venite de la medici și pompieri, care spun că șansele de a găsi supraviețuitori sunt minime, Cosmin refuză să plece de pe banca din apropierea ruinelor, agățându-se de ultima fărâmă de speranță.