Punea în pericol sănătatea oamenilor

Decizia radicală a autorităților venit în weekend, după ce s-a constatat că evenimentul punea în pericol sănătatea vizitatorilor.

Totul a pornit de la un val de reclamații din partea oamenilor revoltați de mizeria de la festival. Trimisă de urgență pe teren, Poliția Locală Brașov a făcut un control fulger și a descoperit un peisaj dezolant, incompatibil cu normele de igienă și civilizație.

Comercianții vindeau produse „fantomă”

Conform raportului oficial, lista neregulilor grave include:

Mizerie și pericol pentru sănătate: Spațiile în care se preparau și se țineau alimentele erau complet insalubre, încălcând normele de igienă și punând în pericol clienții.

Spațiile în care se preparau și se țineau alimentele erau complet insalubre, încălcând normele de igienă și punând în pericol clienții. Păcăleli la tarabe: Comercianții vindeau produse „fantomă”, care nu aveau nicio legătură cu tematica festivalului, inducând vizitatorii în eroare.

Comercianții vindeau produse „fantomă”, care nu aveau nicio legătură cu tematica festivalului, inducând vizitatorii în eroare. Haos pe alei: Un trenuleț pentru copii circula complet haotic prin mulțime, devenind un real pericol de accidentare pentru pietoni.

Decizia municipalității a fost radicală: dreptul de funcționare a fost retras, iar comercianții au fost obligați să strângă tarabele. Reprezentanții legii transmit un semnal clar și anunță că monitorizarea evenimentelor publice din Brașov va deveni mult mai severă după acest incident.

Târgul s-a închis rapid

Ca urmare a acestor constatări, Primăria a retras dreptul de funcționare a târgului, forțând evacuarea zonei. Oamenii legii avertizează că acest incident va schimba modul în care sunt monitorizate evenimentele stradale în Brașov.

„Nu vom tolera ca siguranța cetățenilor să fie pusă în joc pentru profitul unor comercianți. În perioada următoare, Poliția Locală va intensifica acțiunile de control la toate evenimentele publice. Fiecare manifestare care poartă egida orașului trebuie să fie un spațiu al siguranței și al legalității, fără nicio excepție”, au transmis reprezentanții Poliției Locale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE