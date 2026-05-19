Filmul „Fjord” a fost aplaudat la scenă deschisă timp de 10 minute, fiind candidat la Palme dOr. În sală s-au aflat, printre spectatori, vedete din întreaga lume: Amalia Enache, Demi Moore, Sharon Stone sau Andreea Esca.

La premiera „Fjord” de la Festivalul de Film de la Cannes a ajuns și Brigitte Pastramă, care a postat pe Instagram mai multe fotografii de pe covorul roșu, dar și un mesaj prin care îl felicită pe Cristian Mungiu pentru peliculă.

„Aseară, pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes, la «Fjord». Cristian Mungiu, un om puternic care a reușit și a avut curajul să expună viața fraților mei, familia Botnariu, din Biserica Penticostală din care fac parte, și calvarul prin care au trecut în timp ce locuiau în Norvegia. Copiii le-au fost luați de autorități și dați altor familii, o luptă pe care au dus-o timp de șase ani.

În Biserica Filadelfia ne-am rugat de nenumărate ori, părinții chiar au venit personal să ne ceară să ne rugăm pentru ei, ca să-și poată vedea din nou copiii. Îi mulțumesc lui Cristian Mungiu, care a avut curajul să facă un film despre această experiență, astfel încât toți românii să înțeleagă de ce nu ar trebui să trăiască în Norvegia, pentru a evita această țară unde creștinismul este oprimat”, a scris Brigitte Pastramă pe Instagram, în dreptul fotografiilor cu ea realizate pe covorul roșu.

În doar câteva ore, vedeta a adunat sute de aprecieri și câteva zeci de comentarii. „Superbă”, „Felicitări” și „Perfectă” sunt doar unele dintre cuvintele pe care fanii le-au scris în dreptul imaginilor cu Brigitte Pastramă.

