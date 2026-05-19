Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj angajează un electrician și un inginer

CFR SA nu publică o sumă fixă în anunțurile de concurs deoarece folosește o grilă de salarizare strictă, reglementată prin Contractul Colectiv de Muncă (CCM). Salariul final nu este universal, ci se calculează individual pentru fiecare candidat admis, în funcție de istoricul său profesional și de regulile interne ale sistemului feroviar.

Astfel, pentru postul de electrician de întreținere și reparații universal în cadrul Diviziei Linii, în cadrul Secției RLU 3 Cluj, Districtul Întreținere Exploatare Mașini de Ciuruit MR, salariul de bază brut, potrivit reprezentanților companiei, variază între 6.078 de lei și 6.684 de lei, suma exactă fiind stabilită în funcție de gradul profesional de încadrare al viitorului angajat.

Un candidat debutant va porni de la clasa minimă, în timp ce un electrician cu experiență dovedită poate fi încadrat direct pe o clasă superioară, beneficiind astfel de un salariu de bază mai mare.

De asemenea, sistemul feroviar recunoaște și recompensează anii de activitate. În funcție de tranșa de vechime în care se încadrează candidatul, de exemplu 5-10 ani, 10-15 ani etc., la salariul de bază se aplică automat un spor de vechime procentual, care crește proporțional cu numărul de ani munciți.

Pe lângă salariul de bază, venitul lunar final al unui angajat CFR este completat de o serie de beneficii și stimulente financiare, cum ar fi tichetele de masă pentru fiecare zi lucrată, sporurile pentru condiții de muncă specifice domeniului feroviar și sporurile de tură sau de noapte, acolo unde activitatea o cere.

De asemenea, Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj a scos la concurs și un post de inginer II la Divizia Linii, în cadrul Secției RLU Cluj/Laborator măsurători.

Dosarele de înscriere pentru cele două posturi se pot depune fizic sau prin e-mail până la data de 25 mai 2026. Pentru postul de electrician selecția candidaților se va realiza printr-o probă practică și un interviu desfășurate la sediul regional din Cluj-Napoca, în timp ce pentru cel de inginer selecţia personalului se va face în baza unui interviu.

Contractul colectiv de muncă nu este publicat pe site-ul instituției

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. nu are publicat pe site-ul instituției contractul Colectiv de Muncă în vigoare și nici grila cu salariile de bază minime și maxime pentru fiecare funcție.

Ultimul Contract colectiv de muncă făcut public este cel din 2023-2024, care ar fi fost prelungit prin act adițional la sfârșitul anului 2024.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE