Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj angajează un electrician și un inginer

CFR SA nu publică o sumă fixă în anunțurile de concurs deoarece folosește o grilă de salarizare strictă, reglementată prin Contractul Colectiv de Muncă (CCM). Salariul final nu este universal, ci se calculează individual pentru fiecare candidat admis, în funcție de istoricul său profesional și de regulile interne ale sistemului feroviar.

Astfel, pentru postul de electrician de întreținere și reparații universal în cadrul Diviziei Linii, în cadrul Secției RLU 3 Cluj, Districtul Întreținere Exploatare Mașini de Ciuruit MR, salariul de bază brut, potrivit reprezentanților companiei, variază între 6.078 de lei și 6.684 de lei, suma exactă fiind stabilită în funcție de gradul profesional de încadrare al viitorului angajat.

Un candidat debutant va porni de la clasa minimă, în timp ce un electrician cu experiență dovedită poate fi încadrat direct pe o clasă superioară, beneficiind astfel de un salariu de bază mai mare.

De asemenea, sistemul feroviar recunoaște și recompensează anii de activitate. În funcție de tranșa de vechime în care se încadrează candidatul, de exemplu 5-10 ani, 10-15 ani etc., la salariul de bază se aplică automat un spor de vechime procentual, care crește proporțional cu numărul de ani munciți.

Pe lângă salariul de bază, venitul lunar final al unui angajat CFR este completat de o serie de beneficii și stimulente financiare, cum ar fi tichetele de masă pentru fiecare zi lucrată, sporurile pentru condiții de muncă specifice domeniului feroviar și sporurile de tură sau de noapte, acolo unde activitatea o cere.

De asemenea, Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj a scos la concurs și un post de inginer II la Divizia Linii, în cadrul Secției RLU Cluj/Laborator măsurători.

Dosarele de înscriere pentru cele două posturi se pot depune fizic sau prin e-mail până la data de 25 mai 2026. Pentru postul de electrician selecția candidaților se va realiza printr-o probă practică și un interviu desfășurate la sediul regional din Cluj-Napoca, în timp ce pentru cel de inginer selecţia personalului se va face în baza unui interviu.

Contractul colectiv de muncă nu este publicat pe site-ul instituției

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. nu are publicat pe site-ul instituției contractul Colectiv de Muncă în vigoare și nici grila cu salariile de bază minime și maxime pentru fiecare funcție.

Ultimul Contract colectiv de muncă făcut public este cel din 2023-2024, care ar fi fost prelungit prin act adițional la sfârșitul anului 2024.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Viva.ro
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.RO
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Avantaje.ro
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Răsturnare de situație la PRO TV! Ce a făcut Dumbo cu cei 150.000 € imediat după ce a câștigat finala „Desafio”
Tvmania.ro
Răsturnare de situație la PRO TV! Ce a făcut Dumbo cu cei 150.000 € imediat după ce a câștigat finala „Desafio”

Alte știri

Situație de urgență la Ministerul Sănătății, înaintea negocierilor finale de la Bruxelles cu șefa PNRR. România mai are de atras 10 miliarde de euro
Știri România 23:30
Situație de urgență la Ministerul Sănătății, înaintea negocierilor finale de la Bruxelles cu șefa PNRR. România mai are de atras 10 miliarde de euro
Programul Rabla continuă în 2026 cu un buget majorat cu 100 de milioane de lei: „Are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie”
Știri România 22:45
Programul Rabla continuă în 2026 cu un buget majorat cu 100 de milioane de lei: „Are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie”
Parteneri
Eşec pentru Kremlin la Beijing: Putin a plecat fără acordul vital pentru gazele rusești și a anulat conferința de presă
Adevarul.ro
Eşec pentru Kremlin la Beijing: Putin a plecat fără acordul vital pentru gazele rusești și a anulat conferința de presă
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a jignit-o
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a jignit-o
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

5 Știri by Libertatea- Monden. A sabotat sau nu Republica Moldova România la Eurovision 2026?/ Care au fost marii absenți de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea?
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 Știri by Libertatea- Monden. A sabotat sau nu Republica Moldova România la Eurovision 2026?/ Care au fost marii absenți de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea?
Câți bani a primit Vladimir Drăghia de la PRO TV pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Sumă mai mare decât a lui Valentin Tănase
Stiri Mondene 17:04
Câți bani a primit Vladimir Drăghia de la PRO TV pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Sumă mai mare decât a lui Valentin Tănase
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
ObservatorNews.ro
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Mediafax.ro
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Mediafax.ro
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Octav, un tată și cunoscut om de afaceri din Galați, s-a stins la doar 39 de ani: „Timpul nu a fost de partea ta”
KanalD.ro
Octav, un tată și cunoscut om de afaceri din Galați, s-a stins la doar 39 de ani: „Timpul nu a fost de partea ta”

Politic

Gelu Voican Voiculescu și-a dat în judecată propria fiică după ce i-a vândut fictiv un conac și ea l-a vândut mai departe
Politică 22:44
Gelu Voican Voiculescu și-a dat în judecată propria fiică după ce i-a vândut fictiv un conac și ea l-a vândut mai departe
Ilie Bolojan a explicat de ce a exclus un prim-vicepreședinte PNL de la consultările cu Nicușor Dan: „Este regula bunului simț”
Politică 22:15
Ilie Bolojan a explicat de ce a exclus un prim-vicepreședinte PNL de la consultările cu Nicușor Dan: „Este regula bunului simț”
Parteneri
Iașul imobiliar, prins între prețuri tot mai mari și cumpărători tot mai prudenți. Cum arată piața rezidențială în 2026?
ZiaruldeIasi.ro
Iașul imobiliar, prins între prețuri tot mai mari și cumpărători tot mai prudenți. Cum arată piața rezidențială în 2026?
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el”. Câţi jucători monitorizează oltenii
Fanatik.ro
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el”. Câţi jucători monitorizează oltenii