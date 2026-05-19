În luna martie, sumele cheltuite de turiștii români în afara țării au înregistrat o creștere de 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, transformând turismul extern într-un obicei de consum greu de sacrificat.

Conform celor mai recente date publicate de Banca Națională a României (BNR), românii au lăsat în străinătate 760 de milioane de euro doar în luna martie, stabilind un nou ritm accelerat de creștere, în ciuda unui context geopolitic extrem de instabil.

Bilanțul primului trimestru din 2026

Sumele investite de români în călătoriile din afara granițelor par să fie singurul indicator economic care nu dă semne de încetinire.

Pe parcursul primului trimestru (T1) al acestui an s-au înregistrat evoluții spectaculoase. Astfel, românii au cheltuit 2,1 miliarde de euro în afara țării în primele trei luni din 2026.

Suma este cu 33% mai mare comparativ cu perioada similară a anului trecut, când cheltuielile s-au ridicat la 1,8 miliarde de euro.

Dacă anul trecut românii au lăsat în străinătate o sumă record de 10 miliarde de euro (aproape dublu față de anul prepandemic 2019), tendința actuală indică stabilirea unui nou maxim istoric până la finalul anului.

Se taie din alte cheltuieli, dar nu și din concedii

Comportamentul de consum al românilor a suferit o mutație profundă. Pentru mulți, vacanțele au devenit o necesitate prioritară, greu de amânat.

Pentru a-și securiza bugetul de călătorie, aceștia preferă să facă ajustări în alte zone ale vieții de zi cu zi: reduc consumul general pe plan intern (indicator care a scăzut în martie) și amână investițiile pe termen lung.

Această reziliență a turismului extern este susținută de mai mulți factori structurali:

Expansiunea zborurilor low-cost;

Accesul facil la pachete de tip city-break și oferte all-inclusive;

Digitalizarea rapidă a platformelor de rezervare.

Efect de bumerang asupra economiei românești

În timp ce turismul intern înregistrează o creștere mult mai lentă, exodul banilor către hotelurile, restaurantele și magazinele din afara țării lasă urme adânci în economia locală.

Aceste ieșiri masive de capital au adâncit deficitul balanței turistice a României, care a depășit un miliard de euro doar în primul trimestru al acestui an, generând o presiune suplimentară pe indicatorii macroeconomici naționali.

