Cât costă corcodușele în Piața Rahova din București

Odată cu venirea primăverii apar și corcodușele, fructe care amintesc românilor de copilărie și pe care multe gospodine le folosesc în rețete prin care acresc ciorba sau diferite alte preparate.

Corcodușele au apărut în piețe din Capitală, însă românii care doresc să își satisfacă pofte trebuie să scoată bani grei din buzunar, în special în Piața Obor, unde prețul corcodușelor a generat un adevărat scandal.

În Piața Rahova din București, corcodușele se vând la caserolă și nu sunt prezente pe prea multe tarabe. La taraba la care fotoreporterul Libertatea.ro, Vlad Chirea, a găsit corcodușe, acestea se vindeau în caserole transparente din plastic, fără să fie specificat gramajul. Fructele provin din Grecia și se vând cu 10 lei caserola.

Cât costă un kilogram de corcodușe în Piața Obor

Recent, prețul corcodușelor din Piața Obor a devenit subiect de controversă în mediul online. La începutul lunii mai, un kilogram de corcodușe se vinde cu aproximativ 80 de lei, un preț ce a stârnit reacții diverse pe rețelele de socializare.

O postare virală pe Facebook reflectă uimirea consumatorilor: „În copilărie am mâncat corcodușe echivalentul la o garsonieră”.

Comentariile ironice nu au întârziat să apară. „Bine că nu îmi plac”, a scris un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „Ai rămas în urmă… au fost 200 în Dorobanți săptămâna trecută”.

Comercianții explicau prețurile mari prin faptul că ne aflam la începutul sezonului, iar oferta de corcodușe era încă limitată.

Aceștia estimau totuși că prețurile ar putea să scadă în săptămânile următoare, pe măsură ce în piețe vor apărea cantități mai mari de fructe.

La ce prețuri se vând fructele de sezon în Piața Rahova din București

Pe lângă corcodușele la caserolă, în Piața Rahova din București, clienții mai găsesc și cireșele care sunt vedetele sezonului și căpșuni românești, dar și caise aromate.

Spre exemplu, prețul unui kilogram de cireșe pornește de la 17,90 și ajunge până la 27 de lei în Piața Rahova din București, iar pentru căpșunile românești, clienții vor plăti 17,50 lei.

