A vândut tot în Olanda și s-a mutat la Brașov

Raymundus a cumpărat în 2019 două apartamente la ultimul etaj al unui bloc din Dynamic Residence 2, în nordul Brașovului. Plănuia să le transforme într-un penthouse. A plătit în total 150.000 de euro, sumă care i s-a părut foarte mică față de prețurile din Olanda.

„Eu sunt din Olanda și vă spun că este cel mai mic preț din viața mea, pentru că în Olanda un astfel de apartament costă 1,5 milioane de euro”, a spus Raymundus Berben pentru Observator.

Olandezul își vânduse ferma și spera să locuiască în noua casă cel târziu din 2021, iar apartamentele trebuiau terminate inițial până la sfârșitul lui 2020. Termenul a fost amânat, iar în decembrie 2021 Raymundus a primit cheile, deși blocul nu era gata.

Conflictul cu dezvoltatorul a început din cauza ratelor

Apartamentele fuseseră cumpărate în rate, iar Raymundus spune că a plătit lunar sumele stabilite. În 2023, susține el, dezvoltatorul i-ar fi cerut rate mai mari pentru a putea termina lucrările la celălalt bloc. Olandezul a refuzat și a continuat să plătească după înțelegerea inițială.

Ulterior, spune acesta, butucul ușii ar fi fost schimbat, iar o cameră de supraveghere ar fi surprins momentul în care oamenii dezvoltatorului au intrat în apartament. Raymundus a depus plângere la poliție și, la scurt timp, banii pe care îi vira pentru rate ar fi început să-i fie returnați, în timp ce dezvoltatorul cerea în instanță anularea promisiunilor de vânzare-cumpărare pe motiv că nu și-ar fi respectat obligațiile de plată.

Bunuri de 20.000 de euro, mutate în subsol: „7 ani pe care mi i-au furat”

În perioada în care nu a mai avut acces la apartamente, lucrurile pe care olandezul le depozitase acolo au fost mutate în subsolul blocului. Raymundus spune că avea mobilă, scaune, cutii și unelte în valoare de aproximativ 20.000 de euro, iar o parte dintre acestea ar fi fost depozitate într-o zonă inundată. A depus plângeri pentru furt și distrugere. Olandezul spune că a avut nevoie de trei ani de procese pentru a demonstra că și-a respectat obligațiile față de dezvoltator.

„Trei ani din viața mea. Am 73 de ani. Am cumpărat acest apartament în 2019. Vorbim de 7 ani pe care mi i-au furat. La vârsta mea sunt extrem de importanți”, a spus el.

În cadrul procesului, Raymundus a cerut și ca dezvoltatorul să fie obligat să finalizeze lucrările rămase la terasă, grădină, uși și ferestre.

I s-ar fi cerut din nou bani

După verdict, olandezul susține că dezvoltatorul i-ar fi cerut încă aproximativ 7.000 de euro pentru a primi din nou cheile și pentru a putea avansa cu situația apartamentelor. Raymundus spune că a plătit câte 3.000 de euro plus TVA pentru fiecare locuință. Ulterior i s-ar fi cerut din nou bani, inclusiv câte 5.000 de euro pentru fiecare apartament. De această dată a refuzat.

Potrivit Observator, locatarii au primit recent și o nouă solicitare, între 1.000 și 2.000 de euro de apartament. Banii ar urma să fie folosiți pentru documentația necesară intrării în legalitate și recepției finale. Problema este că în complex au fost construite mai multe apartamente decât prevedea documentația autorizată.

Ce spune dezvoltatorul

Dynamic Buildinvest respinge acuzațiile cumpărătorilor. Compania recunoaște că i-au fost cerute sume suplimentare lui Raymundus, dar susține că acestea au reprezentat actualizări ale prețului și ale condițiilor contractuale. Dezvoltatorul spune și că procedura de reautorizare este în desfășurare și că documentația a fost depusă, iar în prezent sunt pregătite completările cerute de autorități.

În privința numărului mai mare de apartamente, compania explică faptul că unele locuințe mari au fost împărțite în unități mai mici, după ce cererea pentru apartamentele cu trei camere ar fi scăzut.

Primarul Brașovului: „Una spune și alta face”

Primarul Brașovului, George Scripcaru, susține însă că dezvoltatorul nu ar fi făcut pașii necesari pentru rezolvarea situației, deși autoritățile locale ar fi identificat o soluție de aproape un an.

„Domnul dezvoltator una spune și alta face”, a declarat George Scripcaru pentru Observator.

Potrivit sursei citate, aproximativ 300 de cumpărători ar fi achitat integral apartamentele, însă blocurile nu sunt încă recepționate iar locatarii au transmis o petiție președintelui Nicușor Dan și îi cer să sesizeze instituțiile competente. Raymundus spune că nu intenționează să renunțe.

„Voi lupta până mor. Este o promisiune”, a spus olandezul.

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