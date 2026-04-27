Un proiect dedicat copiilor și juniorilor

Noua academie este gândită în special pentru dezvoltarea tinerilor sportivi. Copiii și juniorii vor avea acces la antrenamente organizate după standarde internaționale, într-un sport care crește rapid și în România.

Antrenamentele vor fi coordonate de Luis Miguel Sanz Navarro, antrenor profesionist în cadrul academiei, cu experiență în pregătirea jucătorilor de performanță.

Ce este padelul și de ce crește atât de rapid

Padelul este un sport care combină elemente din tenis și squash. Se joacă de obicei în echipe de câte doi, pe un teren mai mic decât cel de tenis, înconjurat de pereți din sticlă sau plasă, care pot fi folosiți în timpul jocului.

Regulile sunt ușor de înțeles, iar jocul este mai accesibil pentru începători decât tenisul, ceea ce explică popularitatea sa în creștere. La nivel global, padelul este considerat unul dintre sporturile cu cea mai rapidă dezvoltare, atrăgând milioane de jucători în Europa și America Latină.

Cine este Juani Mieres

Juani Mieres este unul dintre numele importante din istoria padelului mondial. Născut în Argentina, el a fost ani la rând în topul clasamentelor internaționale și a câștigat numeroase turnee majore. După retragerea din activitate, s-a concentrat pe dezvoltarea sportului prin academii și programe dedicate noii generații de jucători.

Lansarea academiei de la Brașov arată că România începe să intre tot mai serios în acest fenomen sportiv. Orașul devine astfel un punct de atracție pentru pasionații de padel și pentru cei care vor să învețe acest sport într-un cadru profesionist.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE