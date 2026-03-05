Froo Bistro devine punctul de atracție al rețelei, oferind cafea și preparate calde ultrarapide, precum pizza în stil napolitan gata în 180 de secunde.

Conceptul îmbină masa rapidă cu cumpărăturile de necesitate, o rețetă care a permis brandului să crească de la zero la peste 190 de magazine în doar doi ani, fiind prezent deja în hub-uri cheie precum București, Constanța și Pitești.

Expansiunea Froo este parte importantă a strategiei gigantului Żabka Group, care vizează inaugurarea a 1.300 de magazine anual în Polonia și România până în 2028.

Pe măsură ce pătrunde în noi orașe, compania lansează o invitație antreprenorilor locali: aceștia se pot alătura rețelei fie prin deschiderea unor locații noi, fie prin conversia unităților comerciale existente sub brandul Froo.

Povestea Żabka a început în 1998, la Poznań, fiind fondată de antreprenorul Mariusz Świtalski. De-a lungul deceniilor, succesul rețelei a atras giganții din sectorul investițiilor: în 2007 a fost preluată de fondul ceh Penta Investments, care ulterior a vândut-o în 2011 către Mid Europa Partners pentru 400 de milioane de euro. Din 2017, controlul a trecut la fondul luxemburghez CVC Capital Partners, într-o tranzacție record de 1,2 miliarde de dolari.

