Trenurile vor circula zilnic pe noua rută

Noile garnituri vor fi operate cu rame electrice Alstom, iar compania spune că scopul este îmbunătățirea condițiilor de călătorie și extinderea conexiunilor feroviare dintre marile orașe. Pe traseu vor circula două trenuri InterRegio.

Primul tren, IR 16021, va pleca din București Nord la ora 11:20 și va ajunge în Timișoara Nord la 23:12. Acesta intră în circulație începând cu 14 martie 2026.

Al doilea tren, IR 16023, va pleca din Timișoara Nord la ora 09:09 și va ajunge în București Nord la 21:11. Acesta va circula din 15 martie 2026.

Pe traseu, trenurile vor opri în mai multe orașe importante, printre care Brașov, Sighișoara, Deva și Arad.

Garnituri electrice Alstom pe noul traseu

Trenurile vor fi operate cu rame electrice Alstom, parte din lotul de 12 unități achiziționate pentru serviciile feroviare din România. Aceste garnituri fac parte din primul contract de servicii publice licitat pentru transportul feroviar de călători din țară.

Până acum, trenurile Alstom introduse în circulație sunt folosite pe mai multe rute importante, inclusiv:

București – Constanța

București – Craiova

București – Deva

București – Craiova – Timișoara – Arad

Introducerea noii rute face parte din programul de modernizare inclus în Mersul Trenurilor 2025–2026. Scopul programului este creșterea calității transportului feroviar pe principalele rute din România și atragerea mai multor pasageri către tren.

