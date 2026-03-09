Practic, radarul montat pe semafor va detecta dacă una sau mai multe mașini circulă peste limita legală de viteză, adică peste 50 km/h, iar în acel moment sistemul va comuta automat semaforul pe roșu.

Principalele măsuri avizate:

sisteme radar cu comandă de semaforizare la trecerile pentru pietoni de pe Bd. Griviței (zona intersecției cu str. Codrii Cosminului și zona Moto 24) și Calea Făgărașului (intersecția cu Șos. Cristianului)

resistematizarea circulației în zona sensului giratoriu Onix, pe Bd. Griviței – va fi creată o alveolă înainte de sens pentru a facilita alegerea direcției spre Centrul Civic sau str. 13 Decembrie (Tractorul)

modificarea sensului unic în zona str. Pârâului – str. Alexandru cel Bun

montarea unui verde intermitent la semaforul din intersecția str. Traian – str. Uranus

amplasarea unei bariere auto pe bd. Eroilor nr. 29 – Rectorat

amenajarea unor noi stații pentru transportul în comun pe str. Stejerișului, în zona intersecțiilor cu str. Piscului și str. Dealul Spirii.

„Sfatul meu pentru șoferi este: Vrei să ajungi mai repede în centru? Respectă viteza legală! Altfel, vei sta la fiecare semafor!”, a declarat primarul George Scripcaru încă din octombrie 2025.

Tot în cadrul ședinței Comisiei de circulație din 5 martie au fost analizate și avizate mai multe proiecte urbanistice și de infrastructură, precum și organizarea evenimentului „Marșul pentru Viață 2026”, care va avea loc pe 28 martie, pe traseul: Centrul Civic – str. Iuliu Maniu – str. Nicolae Iorga – Parc – bd. Eroilor – str. Republicii – Piața Sfatului.