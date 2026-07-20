Din câte se pare, Cristina Șișcanu a rămas fără papucii de plajă, despre care inițial a crezut că i-au fost luați din greșeală, în timp ce Mădălin Ionescu afirma că este sigur că i-au fost furați.

„Mi-au furat papucii pe plajă în Italia”, a scris Cristina Șișcanu pe pagina ei de Facebook, în dreptul unui clip video prin intermediul căruia explica tot ce s-a întâmplat la mare.

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„Ce credeți că am făcut? Am intrat în apă, deși marea este agitată, valurile sunt mari. Am fost cu iubitul meu soț și ne-am simțit așa ca doi porumbei… Să vă spun ce am pățit. Când să ies din mare, am rămas fără papucii de plajă. Și nu îi găsesc nicăieri! Cineva i-a luat din greșeală… Știți de ce? Pentru că sunt bej, de care are toată lumea. Mă uit așa pe plajă și sunt foarte multe. Sunt niște papuci comuni. Și nu știu ce să facem… Îi am de anul trecut.

Dacă calc aici, arde rău de tot nisipul. Deci, oameni buni, nu știu ce mă fac… Arde rău de tot! Ideea este că o să o iau pe mare, dar până la mare cum ajung? Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat… Ideea este… Eu zic că i-a luat din greșeală, pentru că seamănă. Așa s-a întâmplat”, a spus Cristina Șișcanu.

După aproximativ două ore, soția lui Mădălin Ionescu a revenit cu un mesaj prin intermediul căruia anunța că s-a convins și ea de faptul că papucii de plajă i-au fost furați în timp ce se afla în mare.

„Deci concluzia e că au fost furați. Pentru că, dacă îi lua din greșeală, îi aducea la loc. Nu i-a adus! Deci, deocamdată, sunt desculță. I-am căutat pe aici, nu sunt nicăieri și i-am lăsat departe de apă. Adică nu exista riscul să-i ia valurile. Asta este, ce să facem? Mai bine că au luat șlapii și n-au luat ceasul. Ce să vă mai zic? Asta e situația! Nu știu cum o să mergem la apartament. Acolo o să mă duci în brațe, că pe aici nu e niciun magazin să-mi iau o pereche de papuci. Nu-i nimic…”, a afirmat Cristina Șișcanu.

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